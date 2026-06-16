Atención: se confirmó la separación de una participante de Gran Hermano

Uno de los integrantes de la pareja reveló detalles de la crisis sentimental que atravesaron y explicó cuándo comenzó la distancia entre ambos.

El exfutbolista Claudio “El Turco” García decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre su situación sentimental con Mariela Prieto , una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de varias semanas de rumores, versiones cruzadas y comentarios en redes sociales, el exjugador de Racing confirmó que la pareja está separada y reveló un dato clave: la ruptura ocurrió mucho antes del ingreso de la mujer al reality .

El testimonio del exjugador llegó después de que distintas imágenes de Mariela Prieto dentro del certamen generaran repercusión. En especial, las escenas de la participante bailando en las fiestas temáticas y mostrando una gran cercanía con otros integrantes de la casa despertaron preguntas entre los televidentes.

Sin embargo, el Turco aclaró que la situación no comenzó por lo ocurrido dentro del programa, sino que el vínculo ya atravesaba una crisis previa. Según trascendió, ambos estaban distanciados desde diciembre , aunque continuaban teniendo contacto y una relación de acompañamiento.

La revelación también generó sorpresa porque, antes del ingreso de Mariela a Gran Hermano 2026, el Turco García había mostrado una actitud de apoyo hacia ella . El exfutbolista incluso estuvo presente en momentos importantes relacionados con su entrada al reality, algo que llevó a muchos seguidores a pensar que continuaban juntos. Frente a esa confusión, sus propias palabras sirvieron para aclarar el panorama: la separación existía, pero ambos habían decidido mantenerla en privado.

El dato más fuerte surgió a partir del relato de la periodista Karina Iavícoli, quien contó que habló directamente con el Turco García y que él mismo le confirmó la separación. Según explicó la panelista en Infama, el exfutbolista le aseguró que la distancia con Mariela Prieto venía desde hacía meses y que no era consecuencia de lo ocurrido dentro de Gran Hermano. “Mucho antes de Gran Hermano”, habría sido la frase con la que García resumió la situación.

Asi-es-la-casa-del-Turco-Garcia-y-Mariela-Prieto-00 "El Turco" García, Mariela Prieto y su hijo.

Además de confirmar la ruptura, el Turco habría expresado preocupación por la exposición de Mariela dentro del programa. De acuerdo con el testimonio de Iavícoli, el exfutbolista se encuentra “cabizbajo” por todo lo que está ocurriendo y teme por la reacción que pueda tener su exesposa cuando salga de la casa y conozca la repercusión que tuvieron sus acciones. La preocupación estaría relacionada especialmente con el impacto de las redes sociales y los comentarios del público.

Uno de los puntos que más llamó la atención fueron las declaraciones sobre las fiestas temáticas del reality. Según se informó, García habría dicho que durante esas noches siente que “no reconoce” algunas actitudes de Mariela y que ciertos bailes o acercamientos dentro de la casa le generan incomodidad. La situación habría sido interpretada por el exfutbolista como algo que podría afectar emocionalmente a ambos, aunque también habría reconocido que ella está viviendo una experiencia intensa dentro del juego.

A pesar del momento delicado, el Turco García dejó abierta una puerta para el futuro. Según los testimonios difundidos, no considera que la separación sea necesariamente definitiva y cree que todavía queda una conversación pendiente con Mariela. “No siente que este sea el final”, fue una de las ideas que trascendieron sobre su postura.