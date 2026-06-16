IR A
IR A

Danelik subió una foto fogosa con Brian Sarmiento en pleno encuentro íntimo

La pareja que nació en Gran Hermano volvió a generar repercusiones tras una publicación que dividió opiniones entre sus seguidores.

El exjugador de fútbol y la famosa tucumana encendieron las redes con una nueva imagen privada que se viralizó.

El exjugador de fútbol y la famosa tucumana encendieron las redes con una nueva imagen privada que se viralizó.

Redes sociales

La influencer Danelik Galazán y el exfutbolista Brian Sarmiento volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la famosa tucumana compartiera una imagen privada que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de Gran Hermano 2026.

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.
Te puede interesar:

Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en Gran Hermano: "Atenete a las consecuencias"

La pareja, que nació dentro de la casa más famosa del país, decidió mostrar una parte de su vínculo fuera del reality y la publicación abrió un nuevo capítulo de comentarios, críticas y debates en redes sociales. La postal fue compartida por ella en sus redes y, según trascendió, mostraba a ambos atravesando un momento de intimidad durante su reencuentro.

La publicación no pasó inadvertida y en cuestión de minutos comenzó a circular entre fanáticos del programa y usuarios que siguen la historia de amor de la pareja. Algunos seguidores celebraron la sinceridad de ambos y destacaron que se muestran tal como son después de haber construido una relación bajo la exposición constante de Gran Hermano, mientras otros cuestionaron la decisión de hacer público un momento tan personal.

El episodio se suma a una serie de declaraciones que la propia Danelik realizó sobre su relación con Brian Sarmiento. La cantante e influencer había contado previamente que el vínculo entre ellos se profundizó después de salir del reality y que la conexión emocional fue más importante que la exposición mediática. “No tuvimos sexo, hicimos el amor”, había expresado al hablar del primer encuentro íntimo entre ambos, una frase que se convirtió en tendencia.

DANELIK BRIAN SARMIENTO 1
La foto íntima que compartió Danelik, junto a Brian Sarmiento.

La foto íntima que compartió Danelik, junto a Brian Sarmiento.

Mientras la pareja sigue disfrutando de su romance que nación en Gran Hermano y continúa fuera de la casa, las opiniones quedaron divididas. Para algunos, Danelik y Brian representan una historia inesperada que nació frente a las cámaras y logró sobrevivir fuera del encierro; para otros, la publicación volvió a poner en discusión los límites entre la vida privada y el contenido que las figuras públicas comparten con sus seguidores.

Danelik, una de las revelaciones de Gran Hermano 2026

Danelik Galazán se transformó en una de las participantes más comentadas de Gran Hermano 2026, no solo por su personalidad dentro de la casa sino también por el romance que protagonizó junto a Brian Sarmiento. La joven tucumana logró instalarse como una de las figuras con mayor conversación en redes, generando tanto apoyo como críticas durante su paso por el reality.

Su recorrido estuvo marcado por momentos de fuerte exposición, discusiones y cambios de estrategia. La propia Danelik reconoció que en determinado momento intentó mostrar un perfil más confrontativo porque sentía que debía generar contenido dentro del juego, aunque luego analizó que esa actitud también pudo haber influido en la percepción del público.

Tras su salida de Gran Hermano, la artista confirmó que su objetivo continúa siendo crecer en la música y consolidar su carrera. La joven oriunda de Alberdi, Tucumán, explicó que mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y que Buenos Aires se convirtió en el lugar donde busca avanzar profesionalmente sin perder contacto con su familia.

El romance con Brian Sarmiento terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del ciclo. La relación comenzó con miradas, acercamientos y momentos de tensión dentro de la casa hasta transformarse en una pareja que decidió continuar su historia fuera del programa.

Brian también salió a defender públicamente el vínculo frente a quienes cuestionaron la relación que nació en Gran Hermano. En una transmisión de streaming aseguró que sus sentimientos eran genuinos y sostuvo que cuando existe amor muchas críticas externas pierden importancia. Sus palabras fueron interpretadas por sus seguidores como una muestra de apoyo hacia Danelik y una respuesta a los comentarios negativos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El origen del conflicto fue un desacuerdo cotidiano sobre la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones.

Máxima preocupación en Gran Hermano tras una pelea: "Mirá si me agarra sola con un cuchillo"

Tras diferentes sucesos en el reality, se conoció un nuevo quiebre sentimental entre una participante y un famoso.

Atención: se confirmó la separación de una participante de Gran Hermano

¿Qué pasó en Gran Hermano?

Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

Nigro, visiblemente afectado, se refirió a sus compañeros como basuras.

Nigro de Gran Hermano respondió a las críticas sobre su higiene: "¿A quién no le pasó alguna vez?"

Manuel Ibero duramente criticado por los usuarios.

Manuel Ibero tuvo un gesto que podría dejarlo afuera de la casa de Gran Hermano

¿Quién abandona la casa?

¿Quién abandona Gran Hermano? Una encuesta reveló el próximo eliminado

últimas noticias

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

Hace 15 minutos
El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

Hace 16 minutos
play
Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

Hace 27 minutos
La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Hace 40 minutos
Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Hace 46 minutos