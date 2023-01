"Les voy a dar la palabra a los jóvenes del estudio. Mi idea es que hable Facundo, después Fabián y voy a terminar yo de alegar. Mostrar tal vez una faceta más que jurídica, humana, después pasar a la parte técnica de lleno. Voy a mostrar unas imágenes que les van a dar claridad a los jueces", subrayó el abogado en diálogo con C5N.

Burlando describió lo sucedido en la noche del asesinato. "Hubo una fricción, hubo empujones, varios testigos manifestaron que los acusados siempre buscaban el inicio de algún tipo de pelea a través de un toque en la nuca o algún derrame de bebida o algo por el estilo", expresó.

Luego, agregó que se originó un conflicto previo al crimen de Báez Sosa entre el joven y uno de los acusados al remarcar que "Fernando cuando trató de que suelten a su amigo, entra en una discusión con Thomsen. Thomsen estaba sacado esa madrugada, era el líder de ese grupo".

En tanto, añadió otra situación que se expresará durante los alegatos: "Tocar el líder de un grupo de estas características puede provocar un problema cuando sus obsecuentes funcionan de manera proactiva a esa violencia, que eso vamos a aclarar durante el alegato".

"Nada justifica que lo hayan emboscado, que lo hayan tomado por sorpresa, que le hayan pegado por detrás, que hayan preparado un cordón para que nadie pueda acercarse a Fernando, que le peguen con una saña que si ustedes en el minuto 10 en uno de sus videos escuchan uno de los golpes que le aplicaron en el rostro se van a dar cuenta del salvajismo y la brutalidad, manifestó Burlando sobre el ataque a Báez Sosa.

En cuanto a Thomsen, el abogado aseguró que amenazó a Báez Sosa en el boliche y luego sucedió la peor parte del conflicto. "Arranca dentro de Le Brique. Thomsen hace una clara amenaza que luego concreta. Pasa su dedo índice por el cuello. Están casi cuatro minutos en la vereda de Le Brique y otros cuatro minutos enfrente. Ahí lo emboscan, lo esperan", expresó.

También aseguró que existió una premeditación de parte de los acusados por el asesinato para matar a Báez Sosa: "Esto lo planearon en diez minutos. La ley requiere que se pongan de acuerdo para hacer algo, en este caso para matar. Viollaz es el que dice 'es ahora, vamos'".

"Ciro Pertossi y Enzo Comelli le pegan en la nuca a Fernando. Por frente va Thomsen con entre otras cosas sus golpes y patadas. Todos los demás lo abordan, algunos en ese momento tratan de hacer un cordón, lo describen los testigos que pueden ver bien el panorama", agregó acerca de la golpiza.

Luego, detalló cuál será la condena que buscarán hacia los acusados y advirtió la peligrosidad de los inculpados con respecto a la población: "Vamos por una condena ejemplar para todos. Voy a ver que se cumpla la ley con ellos como se cumple con el resto de la población. Si no trato de que queden presos de por vida, pondría en riesgo a la sociedad. Lo voy a intentar. Estoy seguro de que estos tipos matan de nuevo".

También describió dónde que se encuentran los acusados a la espera del veredicto al señalar que "hoy están en un lugar legal pero privilegiado. Hasta ahora no me había metido en sus beneficios".

En tanto, Burlando manifestó que los acusados intentaron criticarlo en medio del juicio. "Esta gente se ocupó de Burlando, no de darle una respuesta a Báez Sosa. Ahora el molesto soy yo. Es insólito lo que nos pasó en este juicio. En algún momento se pasó un video de Burlando insultando a los pibes", aseguró.

Además cuestionó la declaración de Thomsen frente a la Justicia ya que según lo que manifestó, no coincide con las imágenes ya que afirmó que "decide dejar a todos en cana porque ni siquiera tuvo el buen gesto de limpiar a alguno, aunque son todos mugre. Mintió diciendo que le habían pegado".

"No veo una estrategia. Debo confiar en la inteligencia de Tomei. No creo que Tomei le haya dicho a Thomsen 'decí que te pegaron' cuando las imágenes muestran que le pegaron. Los jueces lo ven", respondió Burlando sobre cómo analiza el manejo del abogado defensor de los acusados.

Además, criticó la labor de los peritos que trabajaron en el juicio por el asesinato del joven: "No me gustó el trabajo de los peritos. Se podían lucir y no lo hicieron".

También reveló que Améndola, otro de los abogados de los padres de Báez Sosa, "se pone a llorar" cuando se refiere al crimen.

Por último develó que tiene presente permanentemente un momento en el que Báez Sosa pedía compasión: "No puedo borrarme de la cabeza la imagen de Fernando pidiendo clemencia".

Cómo ver en vivo los alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

La transmisión estará disponible tanto el próximo miércoles como jueves a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se trata del mismo canal que mostró el primer día del juicio.