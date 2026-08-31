Brutal ataque en Tres de Febrero: se asomó por la ventana de su casa, le arrojaron ácido en la cara y podría quedar ciega Agustina Rodríguez, de 25 años, sufrió graves quemaduras en el rostro, pecho y cuello tras abrir la ventana de su vivienda en Pablo Podestá. El agresor simuló entregar un pedido y escapó. Por Agregar C5N en









Agustina se anomó por la ventana y fue atacada por un hombre que simuló entregar un pedido.

Una joven de 25 años sufrió un ataque con ácido el jueves pasado en su domicilio de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. Un hombre desconocido golpeó la puerta con la excusa de entregar un pedido y le arrojó el líquido corrosivo en la cara cuando ella abrió la ventana para atenderlo.

La víctima, Agustina Soledad Rodríguez, que trabaja como manicura y es madre de una niña, resultó con lesiones severas en el rostro, el cuello y el pecho. Fue trasladada de urgencia al Hospital Bocalandro de la localidad de Loma Hermosa, donde permanece internada en terapia intensiva.

Su hermana Jazmín utilizó las redes sociales para detallar la gravedad del cuadro clínico. Allí explicó que Agustina tiene "el 32% de su cuerpo comprometido" y alertó sobre el riesgo inminente de que las quemaduras afecten su capacidad visual y sus pulmones.

La causa penal recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Diana Mayko, bajo la carátula de lesiones graves. Los investigadores descartaron en un primer momento la hipótesis de violencia de género y buscan determinar el móvil del ataque.

Los familiares de la víctima buscan al agresor prófugo El entorno de la joven inició una campaña en plataformas digitales para identificar al responsable, que escapó tras el ataque y continúa sin ser localizado. Jazmín relató que su sobrina de tres años presenció el hecho y quedó "con traumas" por ver a su madre herida en esas circunstancias.