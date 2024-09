Bronca por los tarifazos: fuertes protestas en las oficinas de Edesur por el valor de las boletas

Usuarios se manifiestan en contra de las elevadas subas en el servicio eléctrico y aseguran que no pueden pagarlas. En septiembre, la facturación de un jubilado que cobra la mínima superó los $190 mil. "Si pago la luz no como", aseguró a C5N.

El tarifazo a los servicios de luz y gas llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei comienzan a reflejar su descontento en la calle: usuarios se manifiestan en la puerta de las oficinas de Edesur en Avellaneda en contra de las elevadas subas de las boletas y aseguran que no pueden pagarlas. La facturación del mes de septiembre de un jubilado que cobra la mínima superó los $190 mil. “Si pago la luz no como”, aseguró a C5N .

"No lo puedo pagar, si pago la luz no como. No pago mi medicamento y soy diabético e hipertenso”, señaló Romalino Fernández al periodista Alejandro Moreira en el programa La Mañana a quien su última facturación fue de $193.234,43.