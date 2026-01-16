Cambios en la cúpula del PRO: Fernando de Andreis, nuevo secretario general

El ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Macri y actual diputado nacional, asumió el cargo con el objetivo de "crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido".

El futuro del PRO es incierto de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei , después de que varias figuras del partido amarillo se sumaran al oficialismo. A raíz de eso, al inicio del 2026 el PRO comienza con una nueva etapa y nombró a Fernando de Andreis como secretario general: "Con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país".

El Gobierno anunció que alcanzó el superávit fiscal en 2025 y se cumplió la meta del FMI

Mediante un posteo en redes sociales, desde la cuenta oficial del PRO anunciaron que la designación de Fernando de Andreis expresa "la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al PRO a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa".

En el comunicado, los dirigentes también le dedicaron unas palabras a Facundo Pérez Carletti , quien se despide del puesto y asume como legislador provincial de Santiago del Estero.

Por su parte, De Andreis también compartió algunas palabras sobre su nuevo cargo, donde expresó que es " consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo, máxima aceleración y adaptación al momento ".

El PRO comienza una nueva etapa. A partir de hoy, @deAndreis asume como Secretario General con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país. Su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la…

En tal sentido, indicaron que "los mecanismos y procesos que hasta hace poco fueron efectivos para alcanzar el poder quedaron obsoletos ante una sociedad que cambia mucho más rápido que los partidos y los dirigentes que la quieren representar. Por eso, la voz del PRO muchas veces, apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado".

"Es una época fascinante y, como tal, es una época peligrosa. Casi cualquier organización, institución, negocio, especialidad académica o profesión se encuentra ante una amenaza existencial; es decir, casi todo lo que conocemos puede dejar de existir o reducir su influencia. Los partidos políticos están en esa categoría. Pero estoy convencido de que el PRO tiene las condiciones para superar esas amenazas", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deAndreis/status/2012165682385883558&partner=&hide_thread=false Tengo la alegría y el honor de asumir desde hoy como Secretario General del PRO, adquiriendo la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido.



Soy consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo,… https://t.co/j0dyD6VyMt — Fernando de Andreis (@deAndreis) January 16, 2026

El PRO se inclina por un bloque propio en el Congreso y evita fusionarse con LLA

El PRO se inclina por mantener un bloque "propio e independiente" en el Congreso después de la renovación del 10 de diciembre, sin fusionarse con La Libertad Avanza (LLA), según informaron fuentes del partido después del Consejo Nacional que se celebró este miércoles con representantes de todo el país.

El objetivo del encuentro fue debatir y planificar el futuro del PRO de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei, en un contexto en el que varias figuras del partido amarillo se sumaron al oficialismo e incluso ocupan cargos en el Gabinete. El caso más reciente es el de Diego Santilli, quien asumió como ministro del Interior.

La reunión fue encabezada por el presidente del PRO, Mauricio Macri; la vicepresidenta, Soledad Martínez, y el secretario general, Facundo Pérez Carletti. También participaron Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, legisladores, funcionarios y dirigentes del interior.

"Lo más importante es que estamos los que queremos estar", aseguró a la prensa el diputado Fernando de Andreis. "Estamos muy contentos de la pertenencia del PRO, creemos que tiene un enorme futuro y nos comprometemos a trabajar para volver a ser una alternativa en la Argentina pero sobre todo, también, en los distintos distritos", señaló.