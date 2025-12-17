17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Levantaron el paro de subtes: el servicio de la línea B funciona con normalidad

Los metrodelegados liberaron los molinetes en la estación Federico Lacroze durante una hora para reclamar por las condiciones sanitarias en las que desarrollan sus tareas.

Por

Liberaron los molinetes por una hora

Redes sociales

Este miércoles 17 los trabajadores del subte llevaron adelante una liberación de accesos en la estación Federico Lacroze de la línea B entre las 7.00 hs. y las 8.00 hs. En ese marco, los metrodelegados brindaron una conferencia de prensa donde se anunciaron nuevas medidas de fuerza para los próximos días.

La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´
Te puede interesar:

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

"Como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios (cientos de afectados, enfermos y fallecidos)", denunciaron desde metrodelegados en un comunicado.

En el texto remarcaron que "esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria".

"Enseguida señalaron que la empresa concesionaria Emova intervino en forma ilegal sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la línea B dispersando fibras de material cancerígeno y exponiendo a millones de personas a la contaminación en cada viaje. De más esta decir que este accionar está reñido con leyes, normativas y fallos vigentes en nuestro país y constituye un accionar criminal de parte de la concesionaria, que además frente a nuestras denuncias, se niega a retirar este material prohibido del ámbito de la red", comentaron.

Al mismo tiempo, la empresa Emova informó que "este tipo de acciones que vienen sucediendo se deben a que una empleada no fue incorporada de manera efectiva tras su periodo de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas" y aclaró que desde la compañía se cumplieron "todas las instancias posibles para evitar dicha situación".

subte linea b
Denuncian presencia de asbesto.

Denuncian presencia de asbesto.

Los metrodelegados exigieron a la Ciudad declarar la Emergencia Operativa, ya que ello permitiría dar las respuestas urgentes que necesita la línea hasta la llegada de la flota nueva, el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red.

"Hasta ahora la única respuesta de Emova frente a nuestras denuncias y pedidos ha sido un avance en sus prácticas persecutorias y antisindicales, violatorias del convenio colectivo, de la ley de contrato de trabajo y de la propia Constitución Nacional", subrayaron.

Y agregaron: "A esta campaña de hostigamiento con sanciones y descuentos compulsivos e injustificados de salarios contra delegados y trabajadores se le suman casos de acoso sexual y violencia laboral como el que sufrió Araceli Pintos, trabajadora que fue desvinculada de la empresa como represalia por presentar la denuncia del hecho. Seguimos exigiendo su reincorporación por tratarse de un despido discriminatorio y anunciamos que Araceli estará presente en la conferencia de prensa acompañada de organizaciones de mujeres, género y DD.HH".

Noticias relacionadas

play

Chubut: apareció con vida a la policía desaparecida durante una tormenta de arena

Rodrigo Gómez tenía 21 años.

Se lleva a cabo la autopsia del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El paro se extiende hasta las 11. 

Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados por la medida de fuerza y cómo golpea a Navidad y Año Nuevo

play

Se incendió un geriátrico en Mar del Plata: hay al menos tres mujeres muertas y varios internados por intoxicación

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

Como se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 11 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 17 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 26 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 32 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 52 minutos