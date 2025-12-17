Levantaron el paro de subtes: el servicio de la línea B funciona con normalidad

Los metrodelegados liberaron los molinetes en la estación Federico Lacroze durante una hora para reclamar por las condiciones sanitarias en las que desarrollan sus tareas.

Este miércoles 17 los trabajadores del subte llevaron adelante una liberación de accesos en la estación Federico Lacroze de la línea B entre las 7.00 hs. y las 8.00 hs. En ese marco, los metrodelegados brindaron una conferencia de prensa donde se anunciaron nuevas medidas de fuerza para los próximos días.

"Como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios (cientos de afectados, enfermos y fallecidos)", denunciaron desde metrodelegados en un comunicado.

En el texto remarcaron que "esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria".

"Enseguida señalaron que la empresa concesionaria Emova intervino en forma ilegal sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la línea B dispersando fibras de material cancerígeno y exponiendo a millones de personas a la contaminación en cada viaje. De más esta decir que este accionar está reñido con leyes, normativas y fallos vigentes en nuestro país y constituye un accionar criminal de parte de la concesionaria, que además frente a nuestras denuncias, se niega a retirar este material prohibido del ámbito de la red", comentaron.

Al mismo tiempo, la empresa Emova informó que "este tipo de acciones que vienen sucediendo se deben a que una empleada no fue incorporada de manera efectiva tras su periodo de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas" y aclaró que desde la compañía se cumplieron "todas las instancias posibles para evitar dicha situación".

Los metrodelegados exigieron a la Ciudad declarar la Emergencia Operativa, ya que ello permitiría dar las respuestas urgentes que necesita la línea hasta la llegada de la flota nueva, el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red.

"Hasta ahora la única respuesta de Emova frente a nuestras denuncias y pedidos ha sido un avance en sus prácticas persecutorias y antisindicales, violatorias del convenio colectivo, de la ley de contrato de trabajo y de la propia Constitución Nacional", subrayaron.

Y agregaron: "A esta campaña de hostigamiento con sanciones y descuentos compulsivos e injustificados de salarios contra delegados y trabajadores se le suman casos de acoso sexual y violencia laboral como el que sufrió Araceli Pintos, trabajadora que fue desvinculada de la empresa como represalia por presentar la denuncia del hecho. Seguimos exigiendo su reincorporación por tratarse de un despido discriminatorio y anunciamos que Araceli estará presente en la conferencia de prensa acompañada de organizaciones de mujeres, género y DD.HH".