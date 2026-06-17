17 de junio de 2026 Inicio
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Bancarios acordaron un aumento por arriba del 2% para mayo con un salario récord

El gremio que nuclea a los trabajadores del sector rubricaron un incremento para el quinto mes del año con un sueldo que supera los $2.400.000, sumando el monto por participación de ganancias. Cuál es el monto adicional por el día del bancario.

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Bancarios: el incremento acumulado en lo que va del 2026 llegó al 14

Bancarios: el incremento acumulado en lo que va del 2026 llegó al 14,7%. 

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales el aumento salarial de mayo para sus trabajadores, que eleva el sueldo inicial a $2.368.759,48. El incremento refiere a un 2,1%, acumulando en los primeros 5 meses del año un total de 14,7%.

Desde APPAMIA remarcaron que no convocaron a ningún paro para esta semana mientras continúan las negociaciones.
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El sueldo de los bancarios se eleva aún más al sumar el monto de $68.473,44 por la participación en ganancias: de esa manera, el sueldo inicial llegará a $2.437.232,92.

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El gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14.

Además, el gremio firmó un bono especial por el día del bancario por un monto mínimo de $2.111.667,14, sujeto a futuras actualizaciones salariales.

“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, señala el comunicado gremial.

Sobre el final, destacó que “la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Paritaria bancarios: el comunicado del gremio

paritaria bancarios mayo 2026

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