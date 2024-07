Así luciría Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba en la vida real según la inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial revela cómo se vería Shinobu Kcho de Kimetsu no Yaiba en la vida real.

La Inteligencia Artificial no deja de sorprendernos, los usuarios cada vez más la solicitan para responder a sus distintas curiosidades . Una de las mayores demandas por los fanáticos del animé es querer saber cómo se verían sus personajes en la vida real.

Así luciría Mitsuri Kanroji de Kimetsu no Yaiba en la vida real según la inteligencia artificial

En esta oportunidad, la IA analizó a Shinobu Kocho, del manga animé Kimetsu no Yaiba, para poder apreciarla en persona. La tecnología de esta herramienta avanza a pasos agigantados y no hay pregunta o solicitud que se le pida que no sepa contestar. Es así que convirtió a este personaje en una increíble serie de imágenes, que te mostraremos a continuación, detallando los rasgos característicos del mismo.