Así actuaba la banda del "rengo resortín": manejaban y robaban autos con una pierna enyesada

"En la banda del "rengo resortín" hay un hombre que es delincuente y no hay nada que evita que lo siga siendo, ni siquiera el yeso en una de sus piernas porque maneja, pero también se encarga de bajarse del auto para robar", informó el periodista Diego Gabriele en el programa La Mañana por C5N .

Las imágenes de las cámaras se seguridad de las casas del partido bonaerense identifican a la banda operando por primera vez en la zona a las 21:19. Allí roban el primer auto, un Renault Clío de color blanco, donde su líder se lo ve saltando en una pierna debido al yeso en su extremidad derecha.

"Es el chofer además de la banda, no solamente es uno de los ladrones", describió el especialista en policiales. El raid delictivo en la zona de Tablada va a continuar en Villa Celina donde intentaron robar un Corolla de color gris con su el conductor en su interior.

"No lo logran sacar del vehículo, el rengo resortín va intenta, tira, no logran sacar del auto a este hombre y se van. Se sube al otro auto y manejan con un yeso hasta el muslo en su pierna izquierda". concluyó sobre el tema. Hasta el momento la banda no fue identificada y son intensamente buscados por la Policía.