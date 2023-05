Por el caso, Santiago Lastra y Macarena González, también sufrieron heridas, pero fueron dados de alta: Lastra, tiene fracturas en la mano y varios cortes en su cuerpo, mientras que su novia, presenta una fractura en el omóplato.

Argentinos agredidos a machetazos en México: la mamá de una de las víctimas contó cómo fue el ataque

En diálogo con C5N, Marina, la mamá de Santiago contó que el joven y su novia están bien, recuperándose en Puerto Escondido, pero “están fuera de peligro”. “Mi hijo tiene una fractura en la mano y un corte profundo, pero está fuera de peligro. Está con su novia quien recibió un machetazo en la espalda y la operaron del hombro. Tenía cortado el ligamento y algunas lesiones más, pero ya fue operada y también está estable”, detalló.

Por su parte, aseguró que “el que está delicado es Benja que ya fue trasladado hacia Ciudad de México y está siendo atendido en un hospital de alta complejidad”.

Consultado por cómo se dio el ataque a los tres jóvenes, Marina detalló que según el relato de su hijo “no hubo discusión previa”. “Ellos estaban almorzando en un restaurante y este sujeto atacó directamente a Benjamín y no entienden el motivo por el cual los atacó tan salvajemente”, sostuvo.

“Luego de la agresión, Santiago me llamó desde el teléfono de una enfermera porque no tenía la plata ni sus teléfonos y lo primero que me dijo fue ‘un loco nos atacó, no entendemos por qué, no entendemos nada. Nos atacó sin ningún motivo’”, detalló.

El agresor, un joven de 21 años fue rápidamente detenido, primero por los propios testigos y luego por la Policía. “Ya hay una causa abierta en la que Santiago declaró, pero no tengo novedades por parte de Cancillería de lo que declaró esté sujeto. Yo creo que es una persona desequilibrado porque los chicos son incapaces de agredir a nadie”, destacó la mujer. El detenido será indagado este lunes.