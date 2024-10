Argentina y Chile, en lucha por la educación pública: "Las tomas son las únicas formas de hacer ruido"

Mientras el gobierno de Milei busca vaciar las universidades y privatizarlas, su par chileno anunció mayor financiamiento y perdón de deudas. En Buenos Aires, estudiantes y profesores participan de clases públicas durante 48 horas, para después marchar al Congreso. "Entendemos que no hay que aflojar", expresaron.

Mientras en Buenos Aires estudiantes de la UBA toman las facultades contra el veto de Javier Milei , en Chile, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto ley para condonar parte de la deuda, tomaron universitarios para poder pagar sus estudios. "Entendemos que no hay que aflojar", expresaron.

En diálogo con el programa Mañanas Argentinas, por la pantalla de C5N, una estudiante argentina pudo hablar con varios estudiantes chilenos para poder analizar la situación actual de ambos países. Desde Santiago de Chile, el periodista Adrián Salonia habló con Amparo, una chilena quien felicitó a todos los universitarios que se están manifestando.

"Que se tomen las universidades es la única forma de hacer ruido y que logran el cometido que quieren: llamar la atención", afirmó. También añadieron que si bien la lucha es larga, no tienen que rendirse: "Claramente, es un golpe superbajo, sin salarios no hay docentes y sin docentes, no hay universidad. Sean valientes y fuertes, sigan en la lucha", añadió otro joven.

"No aflojar, creo que los movimientos sociales es lo único que puede detener al capital, a lo abusivo que resulta un gobierno de ultraderecha como el de Milei", aseguró Dino Pancani, profesor chileno. "La clase tiene que salir, la universidad tiene que salir, se está atentando no contra la comunidad universitaria sino contra Argentina".

Ante este panorama, también coincidió Jorge Blanco, profesor argentino, quien sentenció que "la formación de cada uno de nosotros, es también para toda la sociedad. Lo que se aprende en la universidad es un conocimiento que se comparte, que se distribuye".

Cómo es el sistema universitario en Chile que elogia Javier Milei: brecha social y estudiantes endeudados

Ya rige la toma de las facultades de Psicología y Filosofía de la UBA, con cientos de estudiantes que este martes tendrán clases públicas en la calle para manifestarse en contra del veto del presidente Javier Milei.

“Ya venimos de dos movilizaciones masivas donde la sociedad se expresó en solidaridad en apoyo abrazó la universidad pública. Como nosotros no confiamos para nada en ese congreso que ya votó también el veto a los jubilados y le votó la ley bases a Milei es que estamos tomando las cosas en nuestras manos y avanzando con estas medidas de lucha”, contó Valentina a C5N.

La joven invitó a los estudiantes a sumarse a la movilización de este miércoles y aseguró: “Sabemos que tenemos mucho apoyo en este momento”. Además, agregó: “Sabemos que hay muchos trabajadores que hoy no van a la universidad pública, pero sus hijos y sus sobrinos, por eso queremos que defiendan esta conquista que es histórica y que es única en Latinoamérica”.

La situación económica del país afectó de lleno a la educación universitaria a partir de aumentos en tarifas y transporte. Así lo explica Valentina: “La situación llegó a un punto insoportable donde los no docentes y los docentes están por debajo de la línea de pobreza, les sale más caro venir a dar la clase que lo que cobran por lo que está el transporte".

"Los estudiantes tenemos uno o dos trabajos, el 90% de los estudiantes de la facultad trabajamos y tenemos laburos, es cada vez más difícil sostener los estudios en el marco de la crisis social que estamos viviendo. La matrícula bajó porque muchos no tienen plata ni para venir a estudiar”, añadió.

Por último, la estudiante se refirió a la posibilidad que abrió el Gobierno de cobrar el arancel a extranjeros: “Nosotros estamos totalmente en contra de esa política de ultraderecha que quiere dividir a los estudiantes. Eso es lo que enriquece a la UBA, eso es lo que la llena de voces, el acceso a la universidad pública es un valuarte tendríamos que pelear. Esta es una universidad de puertas abiertas y por supuesto que defendemos el derecho de todas y todos a estudiar en ella”.