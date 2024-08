Apareció el nene de 9 años que era buscado desde hacía 12 días en Córdoba

Allí, ambos fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien aviso de la noticia a la mamá y a los hermanos del menor. De acuerdo a lo informado por la Justicia, Robert Norman Laskey tenía permiso para ver a su hijo y buscarlo al colegio, pero no irse sin autorización.

El fiscal Guillermo González imputó al papá del niño por el delito de "desobediencia a la autoridad" y, a su vez, dictó diversas medidas que el hombre deberá cumplir como "no salir del país, no obstaculizar el proceso, no acercarse a la madre de su hijo y someterse a lo que decida la jueza de Familia respecto de cómo continúa la relación comunicacional con el niño".

Acerca de la situación intrafamiliar, Soledad, su mamá, explicó que mientras el nene estaba desaparecido recibió diversos mails en el que su exmarido le advertía que se lo iba a llevar del país.