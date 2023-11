"Antártida, un legado de soberanía", la muestra inmersiva que recrea un histórico rescate

La muestra cuenta con una duración de entre 10 y 15 minutos, en donde el usuario ingresa a una amplia sala con cuatro pantallas, en la que se proyecta un registro documental realizado en la Antártida Argentina durante varios meses. El acontecimiento audiovisual permite dejarse llevar por el relato único de una voz en off en primera persona bajo el entorno natural del lejano continente, en un clima de baja temperatura dentro del auditorio.

Desde esta perspectiva, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, dependientes de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, rinde homenaje a uno de los hitos antárticos. Se trata de la conmemoración de los 120 años del rescate de José María Sobral, el primer argentino que hizo ciencia en la Antártida Argentina.

Fue a partir de ese rescate efectuado por el Estado argentino, a cargo del teniente de navío Julián Irízar, que se creó una experiencia documental inmersiva.

ANTARTIDA (1).jpeg Lucila Gimenez

En cuanto a los recursos que se utilizaron, Teo Salvarrey aseguró que se valieron de las imágenes que capturó en el Cerro Nevada, en dos dimensiones y en 360°.

También se utilizó material de archivo recopilado del Museo del Cine, que se encarga de restaurar y conservar el patrimonio fílmico de la Antártida. Incluso, hay varias tomas de cuando la Armada Argentina tomó posesión del Cerro Nevado en 1953 y se firma el acta en frente de ese refugio.

ANTARTIDA (3).jpeg Lucila Gimenez

A su vez, se usaron imágenes que enviaron desde Suecia sobre la expedición original. El autor también incluyó registro del archivo histórico que se encuentra en la calle Almirante Brown, en La Boca, como el manuscrito original de Sobral el cual se recreó con inteligencia artificial.

En una tercera instancia, "esa hibridación", culmina con el uso de video efects, principalmente con inteligencia artificial. Eso significa que a partir de las imágenes históricas se pueden recrear entornos antárticos, como por ejemplo, lo que puede ser la llegada de José María Sobral en el Antartic.

ANTARTIDA CCK

"Lo que intenta transmitir la muestra de Antártida, un legado de soberanía es principalmente poder mostrar desde la vida en un campamento antártico y desde el trabajo cotidiano en la continente blanco, los ecos del pasado. Poder traer la historia no solo los pioneros, sino también la de miles de hombres y mujeres de científicos que año tras año desarrollan sus tareas en la Antártida", sostuvo Teo Salvarrey.

La exhibición puede visitarse en noviembre, los jueves y domingos de 14 a 20. En diciembre, hasta el domingo 17 podrá visitarse los miércoles, jueves, sábados y domingos, de 14 a 20. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.

antartida CCK

El CCK presentó la muestra inmersiva junto a autoridades de Cancillería y Ministerio de Cultura

Antártida, un legado de soberanía es un registro documental realizado en la Antártida Argentina durante varios meses, del que, además de Teo Salvarrey, del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, participaron Pablo Fontana, del Instituto Antártico Argentino, y Lucas Cammilleri, de la Dirección Nacional del Antártico.

Antes del recorrido por la muestra inmersiva, se hicieron presentes autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería y de Cultura de la Nación que abogaron por la cooperación y el intercambio de información a nivel internacional para el desarrollo de la investigación científica en el continente.

53367093894_3677e485c2_k.jpg

El canciller Santiago Cafiero, afirmó: "Este espacio es para que se conozca qué es la Antártida, para que se conozca el trabajo que se hace, para que se conozca los recursos que hay allí". Asimismo deslizó: "Nadie va a amar lo que no conoce. Esto es esencial para el tiempo que viene (...), es esencial para poder defender lo que es la política de la argentina con respecto a su soberanía, a su soberanía plena y cuando hablo de soberanía plena también por supuesto hablo de Malvinas que son y serán Argentinas".

Y agregó: "Las Malvinas no se negocian, las Malvinas no son un renglón en un presupuesto, las Malvinas no son prenda de cambio para una política de alineamiento de rodillas con el mundo poderoso, eso no lo vamos a permitir". Además, destacó que en la Antártida "se hace patria con ciencia, con conocimiento".

Por su parte, el secretario de Malvinas Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, dio comienzo a la experiencia inmersiva y adelantó que esto representa el "compromiso antártico que tiene la Argentina". A su vez, explicó que la obra nace "desde una perspectiva de soberanía nacional".

53367226715_fe23926a6b_k.jpg CCK

"Somos un país bicontinental, que tenemos parte del territorio en el continente americano, parte del territorio en el continente antártico, pero también lo hacemos desde esa contribución enorme que hace la Argentina, como un país pionero y un país líder en la cooperación antártica con el resto de los países que integran el sistema del Tratado Antártico, cumpliendo cabalmente nuestros compromisos con la paz, con la desmilitarización, con el desarrollo de la investigación científica antártica, con las políticas de cuidado del ambiente antártico", reveló ante el público.

Por último, recalcó: "Lo que hoy vamos a ver, que da cuenta del compromiso histórico de la Argentina, es muy importante que lo pongamos en valor respecto de lo que hoy representa la Argentina y que para el futuro aspiramos a que represente la Argentina en materia antártica".