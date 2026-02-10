ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que los productos no contaban con inscripción sanitaria, lo que puede resultar riesgoso para los eventuales usuarios, especialmente en el caso de los alisadores de cabello.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida marca de productos cosméticos , luego de detectar que carecían de inscripción sanitaria, lo que puede representar un riesgo para la salud, especialmente en el caso de los alisadores de cabello ya que podrían contener formol.

La medida se implementó a través de la Disposición 361/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

Se trata de la marca LG - La Gefa Cosmética VIP , en en todas sus presentaciones, un listado que incluye serum biomolecular, nutrición intensa detox, máscara biomolecular 3 en 1, perfume capilar con ácido hialurónico, serum capiral Kerassvip reparador de puntas, shampoo biomolecular detox, Afrodita rizos, biotina pura biopéptidos, tónico de crecimiento biopéptidos, alisado liss sin formol y plex molecular sin formol .

El texto resalta que los productos, que se vendían en plataformas online, no estaban debidamente inscriptos, y "en consecuencia, no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable ".

Además, " aquellos alisadores del cabello que se comercializaban sin la debida inscripción sanitaria, representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante ". "El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador; frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo", explica la resolución.

Como consecuencia, ANMAT prohibió la venta de los productos de la marca en todo el país.

Además, el organismo prohibió en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto rotulado como "agua lavandina común Val Chemical", elaborado por la Compañía de Poliproductos Baigó S.A. por falta de registro.

Los representantes de la firma reconocieron la mercadería como propia, y declararon que habían elaborado el producto pero que no lo habían comercializado. Habían reportado 60 unidades faltantes, pero no pudieron explicar qué sucedió con ellas.

Ante esto, se prohibió la venta del producto y se inició un sumario a la empresa por haber elaborado productos domisanitarios sin contar con los correspondientes registros ante la ANMAT.

Por otro lado, a través de la Disposición 360/2026, ANMAT prohibió la venta de productos domisanitarios para la limpieza y el acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas: Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, por no contar con registro correspondiente.

El organismo destacó que esto implica que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, lo que puede resultar en un riesgo para los eventuales usuarios.