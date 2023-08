Aníbal Fernández: "No hay saqueos, son acciones para llamar la atención"

Ante los hechos delictivos registrados en supermercados y comercios en las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén durante los últimos días, el Gobierno, a través de Aníbal Fernández, informó que sigue de cerca los episodios y asegura que no se trata de saqueos sino de acciones "incentivadas para llamar la atención".

En la misma línea, planteó: "Hemos tenido un hecho en la 1-11- 14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la Gendarmería con rapidez".

En la puertas del Ministerio de Seguridad, agregó: "Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con el saqueo que es una vocación de alentar el conflicto".

Aníbal Fernández

Según el titular de la cartera de Seguridad, se trata de una banda reducida, con poco nivel de organización, pero con vocación de generar conflicto. Además, descartó que configuren episodios de saqueos, generados por una problemática social a atender.

"No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.

Otro de los hombres de la administración del presidente Alberto Fernández en mencionar el tema fue Agustín Rossi, jefe de Gabinete y aspirante a vicepresidente por Unión por la Patria, quien subrayó que no se advierte "una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley" y aclaró que hay detenidos, con antecedentes.