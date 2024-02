Alfonso Prat Gay chocó con su moto en Recoleta

El exministro de Economía impactó contra un auto particular en el cruce de Avenida Del Libertador y Austria. Su acompañante fue asistido por el SAME.

Alfonso Prat Gay no requirió asistencia médica.

El exministro de Economía y expresidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, chocó este martes mientras conducía su moto en el barrio porteño de Recoleta. No sufrió lesiones y tampoco necesitó asistencia médica.

Prat Gay viajaba con un acompañante cuando impactó contra un auto particular en el cruce de Avenida Del Libertador y Austria. Personal de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras recibir un llamado a la línea 911.

"En el lugar chocaron un auto particular y una moto conducida por Prat Gray", informó el reporte policial al que tuvo acceso NA. El acompañante fue asistido en el lugar por personal del SAME, mientras que el exministro no requirió asistencia médica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tulajuan/status/1759982011018543521&partner=&hide_thread=false Alfonso Prat Gay chocó con su moto en la avenida del Libertador y Austria, en Recoleta. El SAME acudió para asistir a su acompañante. pic.twitter.com/YBEXiLnSsR — JUAN CARLOS TULA (@tulajuan) February 20, 2024

En un video difundido en redes sociales se puede ver a Prat Gay de pie y en buen estado de salud, hablando por teléfono celular. La persona que lo acompañaba permanecía tendido en el césped de la vereda a la espera de ser atendido por el SAME.