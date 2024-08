Alertan por una invasión de ardillas en Luján: los roedores se comen los cables de internet y TV

En redes sociales, muchas personas escépticas comentaron si era verdad o no el tema que se empezó hablar en internet y, algunos ciudadanos de Luján respondieron que las ardillas “las trajo el fundador de Jáuregui hacia varias décadas y generó que haya una invasión". Otra usuaria comentó “es terrible. Hay por todos lados, en cualquier plaza o parque las ves, se comían los cables”.

En un principio, esta especie fue introducida para embellecer ciertas zonas de la localidad bonaerense. Sin embargo, su alta tasa de reproducción y el no tener depredadores naturales, favorecieron a que se extiendan por la región. Esto genera problema para los vecinos, ya que pueden generar cortes de luz, de internet o televisión al romper parte del cableado.

También, estos roedores pueden llegar a transmitir una enfermedad llamada Leptospirosis causada por una bacteria presente en orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres, según informa el Ministerio de Salud de la Nación. "El contagio ocurre al contacto directo con orina, líquidos o tejidos de un animal infectado y con agua o ambientes contaminados por esa orina", señalaron.

Video: impresionante invasión de langostas en Córdoba

Una invasión de langostas llegó a la ciudad de Córdoba, después de pasar por las sierras, y la magnitud de la escena quedó registrada en los videos en redes sociales.

El fenómeno comenzó en el Valle de Punilla y en la zona de Sierras Chicas en la provincia de Córdoba, y se trasladó rápidamente a las zonas urbanas de la capital. El secretario de Agricultura y Recursos Naturales cordobés, Marcos Blanda, detalló que estas insectos provienen de las provincias de Catamarca y La Rioja, y su desplazamiento podría estar relacionado con cambios en los vientos y la disponibilidad de alimento.

Sierras Chicas y zona de Punilla (Cosquin) invadido por millones de langostas. Según las autoridades no representan algun peligro. Pero los cordobeses sabemos que son voraces comiendose todo a su paso. Alerta con jardines, ganado, caballos, pájaros. pic.twitter.com/jxz9whscMN — Cesar Tapia (@ctnewsweb) August 1, 2024

Explicaron que "las dos mangas (de langostas) pernoctaron en el dique La Quebrada y en el dique San Roque". Debido al desplazamiento de los vientos del norte hacia al sur hizo que pasen por la ciudad. La escena causó alarma en los vecinos, aunque los científicos detallaron que "sólo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades y no representan un peligro directo para los humanos ni animales". Además, que las zonas urbanas no son su hábitat natural, por lo que "intentan alejarse rápidamente de los centros urbanos".

Por su parte, el coordinador general de Contingencias y Emergencias de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), ingeniero agrónomo Héctor Medina, aseguró que lo único que puede verse perjudicado es el agro, ya que las plagas no dañan a las personas.