23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta por un puma suelto en la costa atlántica: recomendaron a los vecinos no salir de sus casas

El animal apareció entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, en un video se lo puede observar en un alambrado cerca del casco urbano. En el lugar se estableció un gran operativo de Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna.

Por
Captura cámara de seguridad. 

Captura cámara de seguridad. 

La costa atlántica está bajo alerta por un puma suelto en las inmediaciones al casco urbano. En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver al animal caminando cerca perimetral alta. En el lugar se estableció un gran operativo de Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna.

Te puede interesar:

Qué pasó con Lourdes: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

Durante el miércoles por la noche, los vecinos y vecinas de Santa Elena, una localidad ubicada entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, vieron a un puma suelto a través de cámara de seguridad lo que generó un gran operativo de policía rural, Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna del área de ambiente provincial.

Desde el medio Ahora en Mar Chiquita, hablaron con uno de los oficiales que es parte del operativo, quien señaló que "se recorrieron todos los campos, barrios privados y no se encontró nada hasta el momento".

Por precaución pidieron a los ciudadanos evitar, en lo posible, salir de sus casas, estar atentos y ante cualquier situación llamar a Defensa Civil. "Es un animal peligroso", remarcaron.

En esa línea, el titular de Defensa Civil, Horacio Fernández, aseguró que "estamos pidiendo a la gente que esté atenta, que no salga si no es necesario".

Noticias relacionadas

Conocé los lugares en Uruguay recomendados por expertos en turismo.

Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

play

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

Serán varias las personas que podrán disfrutar estos feriados extras

Dos nuevos feriados: qué localidades se suman al fin de semana largo del 24 de octubre en 2025

El cuerpo apareció durante la tarde noche del martes con signos de violencia. 

Identificaron el cuerpo que apareció en los acantilados de Caras Talladas, en Chubut

La investigación se centra en tres hipótesis. 

Crece el misterio en Chubut: la denuncia anónima que reaviva una hipótesis clave en la investigación

play

Lourdes ya había denunciado a su expareja por violencia de género

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 12 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 18 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 20 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 32 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 42 minutos