Alerta por un puma suelto en la costa atlántica: recomendaron a los vecinos no salir de sus casas El animal apareció entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, en un video se lo puede observar en un alambrado cerca del casco urbano. En el lugar se estableció un gran operativo de Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna.







Captura cámara de seguridad.

La costa atlántica está bajo alerta por un puma suelto en las inmediaciones al casco urbano. En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver al animal caminando cerca perimetral alta. En el lugar se estableció un gran operativo de Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna.

Durante el miércoles por la noche, los vecinos y vecinas de Santa Elena, una localidad ubicada entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, vieron a un puma suelto a través de cámara de seguridad lo que generó un gran operativo de policía rural, Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna del área de ambiente provincial.

Desde el medio Ahora en Mar Chiquita, hablaron con uno de los oficiales que es parte del operativo, quien señaló que "se recorrieron todos los campos, barrios privados y no se encontró nada hasta el momento".

Por precaución pidieron a los ciudadanos evitar, en lo posible, salir de sus casas, estar atentos y ante cualquier situación llamar a Defensa Civil. "Es un animal peligroso", remarcaron.