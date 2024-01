Alerta meteorológica por vientos y tormentas en más de 150 localidades de Argentina

La fuente oficial recomienda, en caso de alerta por viento, evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado y tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por tormentas, sugieren no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Debido a la cantidad de tragedias durante los últimos días recomiendan no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Localidades afectadas por alerta amarilla por tormentas

Misiones: completa

completa Chaco: completa

completa Formosa: completa

completa Salta: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques

Localidades afectadas por alerta amarilla por vientos