Alerta en la Universidad de 3 de Febrero: suspendieron las clases por una amenaza de una masacre

Un mensaje por correo electrónico anunció que iba a habar una matanza y provocó que las actividades de la institución fueran postergadas.

Investigan quien pudo habar enviado la amenaza a la universidad.

Suspendieron las clases en la Universidad de 3 de Febrero, en la Provincia de Buenos Aires, por una amenaza recibida por mail donde anunciaban que iba a haber una masacre.

"Comunicamos que, debido a una amenaza de tiroteo y masacre recibida en la mañana de hoy, se ha decidido suspender la actividad programada con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados que venían sufriendo ataques del Gobierno nacional", indicaron.

Agregaron: "La actividad, que se iba a realizar en el marco del consejo de políticas sociales de la Untref en la sede Caseros, ha sido suspendida para la semana que viene por razones de seguridad".

En el mensaje a la casa de altos estudios avisaban: "Iré con explosivos y armas blancas. En el texto habló de "maltrato recibido" en las aulas.

Por precaución se avisó del desafortunado hecho y entre las actividades de la institución educativa se suspendió una charla donde iba a esta el padre Paco Olveira.

Qué dice la amenaza que recibió la UNTREF

En el texto recibida por mail a la casilla de correo de la UNTREF dijeron: "Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF. Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre".

Sigue el texto: "Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible". El autor de la amenaza anónima se definió como un "estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio".

Además, el sospechoso mensaje aclaró que podría haber un suicidio en las instalaciones: "Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme".

"Me convertiré en el Anders Breivik Argentino. Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso", a la vez que aseguró que todo sería transmitido online: "Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764 que me regaló sus armas. Mi manifiesto lo encuentran en SkibidiFarms, que es un foro de la Deep web que me motivó para vengarme de los que me hicieron daño", concluyó el texto.

