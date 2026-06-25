Murió Daniel Castellani, emblema del vóley argentino y medallista olímpico: "Un líder indiscutido" El ex capitán de la Selección argentina e histórico entrenador falleció a los 64 años después de afrontar una grave enfermedad. La Federación del Voleibol Argentino confirmó la noticia con un emotivo comunicado y destacó el legado que dejó dentro y fuera de las canchas. Por Agregar C5N en









Daniel Castellani falleció a los 64 años. Redes sociales

El deporte, y en particular el vóley argentino, están de luto tras la muerte de Daniel Castellani, quien falleció este jueves a los 64 años luego de luchar por largo tiempo contra una enfermedad. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que despidió a uno de los máximos referentes de la historia de la disciplina en el país.

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su tristeza y extendió un afectuoso saludo al entorno del exjugador. "Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados", reza el mensaje de la entidad.

Castellani fue jugador del equipo olímpico argentino de voley que obtuvo la medalla de bronce en Seúl 1988. feva.org.ar "Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha", resaltaron desde FeVa en el escrito, en el que también le agradecieron por su vocación y dedicación al voley. "Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. Gracias por todo, Daniel", concluyeron.

Quién era Daniel Castellani Daniel Castellani fue uno de los nombres más importantes en la historia del vóley argentino, primero como jugador y luego como entrenador. Capitán de la histórica Selección que logró la medalla de bronce en el Mundial de 1982 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, también obtuvo y se convirtió en un referente de varias generaciones.

Castellani fue capitán de la selección argentina de voley. Redes sociales Tras su retiro de la actividad, inició una exitosa carrera como entrenador que lo llevó a dirigir a la Selección masculina de Argentina, con la que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y la clasificación a Atlanta 1996, además de desarrollar una extensa trayectoria en clubes de Italia, Polonia, Turquía, Brasil, Bélgica y Grecia.

En diciembre de 2022 regresó al país para asumir la conducción de Las Panteras, el seleccionado femenino, dentro de un proyecto impulsado por la FeVA. Su prestigio internacional, sumado a su capacidad para formar equipos competitivos y liderar proyectos deportivos, lo convirtió en una referencia del vóley argentino y mundial, con un legado que trascendió varias generaciones.