Alerta en el espacio: la NASA encontró nuevas señales de vida en Marte

Qué descubrió el rover de la NASA que indica señales de vida en Marte

Las "moléculas orgánicas" se refieren a los elementos que componen los seres vivos. Su hallazgo en Marte entusiasmó a los astrobiólogos ya que podría significar que Marte alguna vez tuvo vida.

La investigación, que está siendo dirigida por un equipo de científicos que incluye a la astrobióloga Amy Williams de la Universidad de Florida, fue publicada en la revista Nature. En este informe encontraron presencia de un ciclo geoquímico complejo en este planeta, algo que según estos especialistas sugiere la existencia de varios reservorios distintos de posibles compuestos orgánicos.

Marte Rover Curiosity.jpg NASA

Qué son los compuestos orgánicos que encontró la NASA en Marte

Los científicos encontraron una variedad de moléculas orgánicas en el cráter marciano, incluidos compuestos de carbono mezclados con oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estas formaciones, como el Máaz y el Séítah, presentan diferentes patrones en el espacio. Se cree que estos patrones de moléculas orgánicas pueden estar relacionados con procesos acuosos que indicarían la presencia de "bloques de construcción clave para la vida" en Marte.

La astrobióloga Amy Williams, especialista en geoquímica orgánica, lideró la búsqueda de componentes básicos de la vida en este planeta. En una entrevista, mencionó que “La detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene implicaciones para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia”

Marte NASA Redes sociales

Cuál fue la herramienta que utilizaron los científicos de la NASA

Para realizar este descubrimiento, los científicos emplearon un instrumento especial llamado SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals). Esta herramienta, cuenta con cámaras, espectrómetros y un láser que se encuentra instalada en el brazo robótico del rover Perseverance. SHERLOC permite observar la organización de minerales y estos compuestos orgánicos que forma parte del estudio.

Los especialistas aclararon también que la materia orgánica puede formarse a través de diversos procesos, no exclusivamente ligados a la vida. Procesos geológicos y reacciones químicas también pueden producir compuestos orgánicos, y estos escenarios son favorecidos en el origen de los posibles compuestos orgánicos marcianos.

Antes de afirmar la existencia de vida en Marte, los científicos deben descartar cualquier origen no biológico de las moléculas. Para lograrlo, el equipo debe eliminar posibles fuentes no vivas y llevar a cabo un examen más exhaustivo de las posibles fuentes de estas moléculas. En algunos años, estas muestras serán estudiadas en la Tierra y serán importantes para futuras misiones.