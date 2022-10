Aldo Bonzi: robaron una joyería y se llevaron miles de pesos

En un principio, los delincuentes intentaron forzar la cortina de hierro y levantarla, pero al no lograrlo decidieron romper directamente varios vidrios. Desde el mostrador, donde se exhibían varios productos, pudieron sustraer 36 anillos de mujeres y 72 de hombre, entre cadenas y relojes de marca.

Silvia, dueña del local, en diálogo con C5N aseguró que hace un año abrió el local, pero hasta el momento no la habían robado. "No se cuánto tiempo me va a llevar poder recuperar el dinero perdido, es dificil vender y con esa ganancia volver a comprar", afirmó la propietaria.

"En estos últimos meses aumentaron los robos en la zona, no es gente la del barrio la que viene a robar, es de otro lado", aseguró Silvia.

Si bien la Policía tiene los rostros de los delincuentes, todavía está en materia de investigación su identidad. Hasta el momento se encuentran prófugos.

Los ladrones al ver las cámaras de seguridad del local intentaron cortar los cables, pero quedaron igualmente registrados.