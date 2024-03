Alarma en una comisaría en el microcentro por un motín

El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, confirmó esta tarde a Radio 910 que "la situación está controlada. Hay algunas cosas que están en proceso, me transmite la gente del operativo que está ahí que está controlada".

El funcionario detalló que "hubo un pequeño motín, no escapa a la problemática que estamos teniendo hoy que es una superpoblación de presos donde no debería haberla, en esta comisaría está triplicada la capacidad". Pasadas las 17 los detenidos fueron trasladados hacia otras dependencias, aunque no trascendió el lugar adonde serán alojados.

#CABA Lavalle casi Reconquista. Traslado de presos luego del motín en la Comisaría Vecinal 1D. pic.twitter.com/8LZl7w1mXr — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 21, 2024

El hecho sucedió en la Comisaría Vecinal 1 D, que está colapsada por la cantidad de los aprehendidos. Según trascendió uno de los detenidos amenazó con un arma blanca a los agentes policiales. En ese momento, otros detenidos se plegaron a la protesta, e intentaron quemar colchones y mobiliario del lugar.

La Comisaría porteña tiene una capacidad de alojamiento para 10 personas y actualmente aloja a 39 presos, de los que 25 serían los que se atrincheraron en el patio de lugar en un momento de esparcimiento.

Según fuentes del Gobierno porteño, el embudo que se genera en las comisarías tiene que ver con que cerca del 90% de los detenidos tiene abierta una causa federal.