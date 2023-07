Aeroparque: otro día de demoras y vuelos reprogramados

FlyBondy

"Los problemas se suscitan porque las demoras que se suceden provocan el vencimiento de las tripulaciones, por lo que hay que reemplazarlas y eso no se puede hacer si los vuelos no salen. Además, las condiciones meteorológicas de algunas provincias, particularmente de la Patagonia, también contribuyeron a que los horarios no se puedan cumplir. La medida de fuerza, más todo eso, fue un combo que provocó muchos perjuicios", señalaron a Télam fuentes aeroportuarias.

En tanto, los vuelos de Aerolíneas Argentinas funcionaban este miércoles, en su mayoría, con total normalidad. "Las demoras se deben particularmente a cuestiones meteorológicas y no son significativas", dijo una fuente de la empresa de bandera.

Esta fue la tercera medida de fuerza llevada adelante por Intercargo. El 24 de mayo hubo demoras de hasta nueve horas en vuelos de las dos líneas aéreas low cost que operan en el aeropuerto porteño. Y el 7 de junio se vieron afectados 15 vuelos -entre ellos, seis cancelados- y 2.800 pasajeros por una medida similar.

"Anoche me cancelaron, lo reprogramaron para hoy pero ahora nos dicen que sale que no sale, nos tienen así", explicó un pasajero en diálogo con la periodista Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N.

Al menos 50 vuelos resultaron afectados este martes, así como 6.000 pasajeros, en el Aeroparque Jorge Newbery y en otros aeropuertos del país, por una medida de fuerza que llevó adelante el personal de rampa de la empresa Intercargo.

JetSmart, una de las low cost afectadas, tuvo que cancelar dos vuelos a Bariloche (donde, además, hay un temporal de nieve), uno a Córdoba, uno a Iguazú, uno a Tucumán, uno a Neuquén y otro a Salta.

La compañía low cost informó que las cancelaciones ascendieron a 20 en todo el país y fueron 3.200 las personas que sufrieron las dificultades.

"JetSMART es cliente de Intercargo y no tiene personal propio que tenga que ver con las tareas que realiza Intercargo o que puedan estar dentro del encuadre sindical de APA [por la Asociación de Personal Aeronáutico]", señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

De la misma manera la compañía LATAM sufrió complicaciones con sus vuelos a Lima (Perú), uno a Santiago de Chile y dos a San Pablo (Brasil; uno de ellos fue cancelado).

La medida de fuerza se extendió a otros puntos del país, como Salta, donde quedó cancelado un vuelo de JetSmart a Mendoza. Y también quedó fuera de servicio un avión que iba a hacer la ruta Bariloche-Mendoza.

A su vez FlyBondi también registró demoras en sus vuelos a Mendoza, Neuquén y Puerto Iguazú.