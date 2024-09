Advierten que 4 de cada 10 barrios populares en Argentina están expuestos a al menos un riesgo ambiental

En tal sentido, alertó que una exposición a los factores de riesgo junto a dificultades en el acceso a recursos y a una infraestructura apropiada genera que la población se encuentre en problemas que incluso pueden llevar a la muerte, como tormentas o lluvias intensas.

En tanto, con respecto a los distintos lugares, el Gran Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de factores de riesgo debido a que allí se sitúan la mayoría de los barrios populares. No obstante, el noroeste argentino y la región pampeana también se encuentran bajo una situación de riesgo.

TECHO Argentina y Jóvenes por el Clima El informe fue presentado por TECHO - Argentina, en colaboración con Jóvenes por el Clima.

La directora del centro de innovación e investigación social de TECHO - Argentina, Lucía Groos, advirtió por la importancia de considerar un desequilibrio climático: "La desigualdad climática es un tema crucial en los barrios populares, y como jóvenes, sentimos un fuerte llamado a la acción. Este estudio se enfoca en aquellos barrios que hoy están afectados por factores de riesgo ambiental".

"Hemos limpiado zanjas, colocado señalizaciones, y promovido el reciclaje. Pero, ¿cómo podemos avanzar si no llegan los camiones de basura, si las calles no están en condiciones, o si no contamos con la infraestructura necesaria ni con educación ambiental adecuada?", preguntó por su parte la referente comunitaria del barrio Lagomarsino de Pilar, Araceli Ledesma.

También, el referente de Jóvenes por el Clima Nicolás Gallardo expuso el pedido de ese movimiento social: "No se está comprendiendo que la política ambiental mejora las condiciones de vida de la gente. No pedimos cosas raras; pedimos viviendas dignas y cloacas, eso también es política ambiental. Hay una gran oportunidad de vincular la problemática ambiental con las necesidades de las mayorías".