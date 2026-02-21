Cruzada Solidaria "Seamos Útiles 2026": una alianza por la educación de miles de chicos en todo el país El área de RSE de Grupo Indalo y la Asociación Civil "Por los Chicos" convocan a una jornada de donación de útiles escolares y guardapolvos. Por + Seguir en







La convocatoria invita a acercar donaciones de útiles escolares y guardapolvos

La educación es el motor para alcanzar los sueños y construir un futuro mejor. Con esa premisa como bandera, el próximo sábado 28 de febrero se llevará a cabo la edición 2026 de la cruzada solidaria "Seamos Útiles", una iniciativa impulsada por el área de RSE de Grupo Indalo junto a la Asociación Civil Por los Chicos.

La propuesta busca movilizar la solidaridad de la comunidad para acompañar la ilusión de miles de alumnos y alumnas que están por comenzar un nuevo año escolar, asegurando que cuenten con todos los elementos necesarios para aprender y crecer en el aula.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) La convocatoria invita a acercar donaciones de útiles escolares y guardapolvos (nuevos o usados en buen estado) a la puerta de C5N (Olleros 3551, CABA), el sábado 28 de febrero en el horario de 9:00 a 13:00 hs.

Cada aporte, por pequeño que sea, suma para que más chicos puedan perseguir sus metas. Todo lo recolectado será distribuido de manera equitativa a través de la red de la Asociación Civil Por los Chicos, llegando a espacios comunitarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Río Negro.

Bajo el lema "Juntos, seamos útiles", la campaña invita a transformar el inicio de clases en una oportunidad de unión y apoyo para que la educación sea, verdaderamente, un camino abierto para todos.