Adicción a las pantallas: la compleja relación de los chicos y adolescentes con los celulares

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , la profesional que se especializa en orientación de padres, destacó que "los chicos nos miran a nosotros como nos seducen los teléfonos y además hay que aprender a prestarles atención".

Detalló que la tarea de los tutores con sus hijos es complicada y aseguró que el trabajo de los padres es hacer "que los hijos lleguen con una relación no adictiva a las pantallas cuando crecen". Esto será posible si los más chicos vuelven a jugar, dibujar y empiezan a aburrirse. Enfatizó sobre la actividad de las infancias: "La doble escolaridad es un montón" .

La investigadora aclaró que deben aprender a regular el uso de los dispositivos, a parar, porque es una herramienta que van a usar y no se los puede aislar de eso: "La motivación para regularlos debe ser interna del chico". En este punto aportó que los castigos no funcionan y que "debiéramos decir que hasta que termines la tarea y te bañes no vas a usarlo".

Además, Seitún destacó sobre la palabra "crianza respetuosa" que es engañosa: "Respetarlos es respetar su enojo, implica tener firmeza. Los adultos tenemos que ocuparnos de tomar las decisiones que ellos no pueden tomar".

Seitún reflexionó sobre el mundo adolescente actual: "Los chicos están inseguros y asustados. Los adolescentes están acompañados a través de sus celulares pero en realidad están solos". Aconsejó acompañarlos desde el lugar de los padres, no como sus pares, sino actuar con ellos con ejemplos y firmeza.