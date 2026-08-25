25 de agosto de 2026 Inicio
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Mientras cae el consumo interno, las exportaciones de carne aumentaron 6,7% en 2026

Los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas marcan que entre enero y julio salieron del país unas 403.100 toneladas peso producto, lo que representa un crecimiento del 41,8% en su medición en dólares, impulsado por el salto de los precios internacionales.

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El consumo interno cayó 11% en el primer semestre. 
El consumo interno cayó 11% en el primer semestre. frigorificomariadelcarmen.com.ar

La exportaciones de carne aumentaron un 6,7% en lo que va del año, dato que se contrapone a una caída histórica del consumo interno, en que el primer semestre reflejó una baja del 11%. El detalle de los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas marcan que entre enero y julio salieron del país unas 403.100 toneladas peso producto, lo que representa un crecimiento del 41,8% en su medición en dólares, impulsado por el salto de los precios internacionales.

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“Con relación a los primeros siete meses de 2025, los volúmenes exportados son un (+6,7%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+41,8%) superior”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

En este marco, la recuperación en las exportaciones toma distancia de las mermas observadas en los últimos años: tras alcanzar un máximo de u$s6.300 por tonelada en abril de 2022, los precios descendieron hasta un piso cercano a u$s3.740 a mediados de 2024. A partir de 2025 volvieron a subir, llegando en mayo a valores próximos a u$s7.300.

Cuáles son los principales destinos de exportación

China sigue siendo en 2026 el mayor país comprador: dicho mercado, reúne el 59,8% del volumen exportado al sumar 16.500 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por u$s46,3 millones, además de otras 21.000 toneladas de carne deshuesada por u$s126,3 millones.

Noticia en desarrollo.-

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