De qué murió Christian Styles, el actor de cine para adultos que tenía 29 años

El actor Zachary Christian Jaghab falleció a sus 29 años y la noticia conmocionó a sus colegas y seguidores. La noticia se dio a conocer mediante un obituario oficial con fecha del 20 de agosto, pero los familiares todavía no brindaron un comunicado oficial.
El mundo del cine para adultos de la comunidad LGTBIQ se entristeció por la noticia y el médico forense del condao de Wayne se negó a dar precisiones sobre las causas de la muerte, así que, por el momento, es una incógnita.
Aunque la situación se conoció en las últimas horas, sucedió el pasado 20 de agosto. Al mismo tiempo, la familia no reveló si padecía algún tipo de problema de salud previo, pero sí pidieron privacidad durante este momento de duelo.
“Hoy nos cuesta encontrar las palabras. Queremos despedirnos de Christian Styles con inmenso cariño y respeto. Nos dejó demasiado pronto”, lamentó la productora para la que trabajaba y lo despidieron.
Quién era Christian Styles, el actor de cine para adultos que murió a los 29 años
Christian Styles era Zachary Jaghab y había nacido el 17 de enero de 1997. El actor de cine para adultos desarrolló una trayectoria especialmente vinculada al cine para adultos: entre 2021 y 2023 participó en diferentes producciones y consiguió hacerse conocido entre el público de este sector y, especialmente, dentro de la comunidad LGTBIQ+.
Tras alejarse de los rodajes profesionales, mantuvo un perfil más discreto y una vida privada alejada de los focos.
A través de GoFundMe, su familia intentó recaudar fondos para los gastos del funeral y el entierro: ya obtuvo 7558 dólares de 20 mil que solicitaban como máximo.