A cinco años del primer caso de Covid-19 confirmado en Argentina: cómo se contagió el paciente cero

En el clínico le hicieron estudios y, por protocolo, quedó aislado. Al día siguiente fue trasladado al sanatorio Agote y transitó la enfermedad con un buen estado clínico y sin mayores sobresaltos. Tanto es así que grabó un video que se hizo viral donde le preguntaba a la enfermera cuándo podía comer sushi.

En una entrevista con Infobae indicó: “Era medio raro tener la enfermedad cuando no se sabía qué era lo que te podía pasar. Pero estaba tranquilo porque, una vez que llegué a Swiss Medical, me habían hecho los estudios y ya los parámetros me daban todos bien; después, cuando me hicieron el PCR y me detectaron que tenía Covid-19, pregunté cómo iba a ser esto”.

Claudio se contagió en su paso por Italia y admitió: “Pero lo mío fue mínimo. Después, me fui enterando de que otras personas lo tuvieron más complicado. Ahora, yo no tuve ni dolor de cuerpo ni pérdida del olfato”.

Y agregó: Es más, si había que tomar recaudos como ahora, la exposición no se hacía. Son exposiciones muy grandes, muy importantes de la moda, no se iban a hacer. Pero se había hecho todo como siempre: el Fashion Week normal, la exposición de moda. Después, creo que el Fashion Week se había cancelado, luego de cinco días que ya empezaba a haber bastantes casos. Pero al principio todo fue normal. Si no, no hubiera viajado”.