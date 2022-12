A casi dos semanas de la desaparición de Lucas, familiares apuntan contra los detenidos

Los dos detenidos son Cristian Centurión, cadete de la Policía Bonaerense e hijo de un comisario de la fuerza; y su primo, Maximiliano Centurión. Ambos están acusados de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento”, y en las últimas horas se conoció un video que muestra al primero de ellos comprando nafta en una estación de servicio cercana a la autopista en construcción “Buen Ayre”, donde fue hallado el cadáver de Lautaro.

La hermana de Lucas reconoció que están viviendo días “desesperantes” por no tener novedades del dueño del BMW que fue encontrado quemado y denunció que desde el primer momento las dos familias no sintieron el apoyo de la comisaría y por ello “fuimos a la DDI de Quilmes y manejarnos con la Fiscalía”.

“Damos todo lo que podemos y nos movemos a todos lados para que estos chicos no se salgan con la suya. Sabemos que tienen algo que ver. Queremos que nos devuelvan a mi hermano”, señaló Lorena en diálogo con C5N apuntando contra los primos detenidos.

La desesperación de los familiares de Lucas Escalante

“Es horrible la incertidumbre de no saber. Es injusto lo que le pasó a Lautaro y a mi hermano, no perdemos las desesperanzas de que venga y nos cuente qué pasó”, remarcó y explicó que si bien hasta el momento no entienden qué pasó, hasta el momento la hipótesis que manejan es que “Lucas iba a buscar unos vales, con los cuales la policía carga nafta en las estaciones de servicios, a la casa de Cristian Centurión” ya que el joven de 26 años les contaba a sus amigos que estaba yendo a buscarlo.

Por otro lado, Lorena explicó que están tratando de aportar todo tipo de información a los investigadores para tratar de entender el motivo por el cual no aparece su hermano. “Ayer estuvimos toda la tarde buscando en las redes de mi hermano para encontrar los contactos y vinculaciones con todos para tratar de entender. Si las personas que vieron, escucharon o sintieron algo les pedimos que se acerquen y nos cuenten algo”, pidió.

Por último, al igual que los familiares de Lautaro, ellos creen que ambos jóvenes “vieron algo que no tenían que ver y pasó esta situación”. “Todo lo que estamos haciendo es por los dos. Lautaro no se merecía nada de que pasó, es injusto. El tema es por qué Lucas no aparece y no nos devuelven a mi hermano. Que nos digan dónde lo dejaron o dónde lo podemos ir a buscar”, remarcó-

“Creemos que mi hermano está vivo y no perdemos las esperanzas. Yo no busco a mi hermano muerto, tenemos las esperanzas de que venga mi hermano y nos cuente todo”, concluyó.