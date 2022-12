Crimen de Lautaro Morello: abogado de la familia denunció que recibió amenazas

“Tenemos que esperar el resultado del ADN no podemos hacer una afirmación simplemente por cotejos del hallazgo del cuerpo”, explicó el letrado respecto a cómo avanza el caso. La tía de Lautaro pidió que la causa pase a fuero federal y se declare competente por materia.

En cuanto a las amenazas, detalló que lo persiguieron saliendo del domicilio de la abuela de Lautaro e incluso cuando salió de la casa de su propia hija. “Tienen información equivocada porque no me encuentro más en Florencio Varela. Me encuentro en City Bell”, agregó.

“Responsabilizo al doctor Sergio Berni por la seguridad de toda la familia de Lautaro y por mí no se preocupe que yo me cuido solo”, afirmó. Consideró que solo una parte de la fuerza de la Policía de Buenos Aires “está contaminada. Algunos pocos sinvergüenzas manchan el uniforme y eso está acreditado en el expediente”.

Respecto a la información que reciben sobre el caso indicó que hay diferentes versiones que reciben: “Hasta las 6.30 de la mañana recibimos 250 mensajes de los cuales nos dan una punta importante de la información”.

Sin embargo, se permitió dudar: “Habrían reconocido las prendas, pero nos llama la atención y nos han mandado fotografías para ver cuáles eran las zapatillas, número de calzado y color. Pensando en voz alta, quiero saber qué voy a encontrar y cómo es de antemano. Eso no es una pesquisa seria. Uno es grande”.