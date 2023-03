8M: miradas de mujeres en las calles de Buenos Aires

Luego, otra de las presentes, perteneciente al mismo grupo de la anterior mujer entrevistada, subrayó que es para "llegar sanas. Para que ella (señalando a su hija) salga el día de mañana y vuelva a mi casa".

También relató un problema personal que sufren ella y su hijo, en el que mencionó a su expareja: "Tengo mi ex. Tengo un nene especial. No tengo los carnets desde hace un año siendo que mi nene se prohíbe su silla postural, jardín, sus medicamentos y todo lo que conlleva. También eso estamos reclamando, estamos luchando por eso".

"Vinimos porque es un día súper importante para todas nosotras, las mujeres. Vinimos a pasarla bien y a seguir luchando por nuestros derechos", manifestó por su parte una joven, quien manifestó junto a su hermana.

Por último, en lo que fue la finalización de la multitudinaria marcha, una mujer con una pancarta con la leyenda “no se silencia mi deseo ni mi existencia", recalcó que acudió con el cartel "para la gente LGBT. No queremos más silencio. Ayer de hecho fue el día de la visibilidad lésbica, es por el asesinato de Pepa (Gaitán). La mató el padre de su novia sólo por el hecho de ser lesbiana".

"Es una junta de temas. Pido que se respeten los espacios por y para mujeres ya que habían muchísimos casos de 'aliados' que han sido abusadores y violadores", enfatizó.

Día Internacional de la Mujer: "Lo que queremos son oportunidades que no nos limiten por ser mujeres"

En diálogo con la agencia Télam, una mujer boliviana que conduce un comedor comunitario en la localidad de Ingeniero Budge, llamada Fanny, destacó: "Yo hace tiempo que venía con el comedor y no me había metido en la discusión del feminismo porque pensaba que no era algo urgente, pero el año pasado compañeras del Movimiento Evita me insistieron para que viaje al Encuentro Nacional de Mujeres y eso me cambió la cabeza".

Luego, agregó: "No es que yo no identificara antes lo que pasaba cuando fajaban a una vecina en el barrio o el miedo de nuestras hijas a volver de noche, pero creía que teníamos que concentrarnos en la urgencia del hambre. En el encuentro me di cuenta que éramos muchas de todo el país en la misma y cuando volví empecé a charlar de estas cosas con mis vecinas y por eso hoy vinimos todas juntas".

En tanto, una estudiante, proveniente de Liniers, acudió a la movilización con sus compañeras de escuela y remarcó la importancia de participar de la movilización. "El año pasado ya nos habíamos organizado para venir por nuestra cuenta, y este año decidimos volver, para nosotras estar acá es importante porque la marea verde de la legalización del aborto la vimos por la tele y todavía no nos dejaban venir porque decían que éramos chicas", dijo.

Además, hizo alusión a la posibilidad de las chances laborales: "No se trata sólo de la Educación Sexual Integral que tenemos que tener como corresponde en la escuela o de los métodos anticonceptivos o de los noviazgos violentos, todo eso es parte de la lucha, pero nosotras pronto vamos a empezar a buscar trabajo, y lo que queremos son oportunidades que no nos limiten por ser mujeres, y aprendimos que eso se gana acá en la calle".

También, una empleada administrativa llamada Romina que participó con su hija de de 8 años profundizó la problemática en lo laboral con respecto a las mujeres: "Soy una trabajadora que está en blanco en un ámbito laboral en el que me reconocen mis derechos y lamentablemente eso en Argentina todavía es un privilegio. Por eso vine, porque hay millones de mujeres que tienen que elegir si ser madres o trabajar y eso tiene que acabarse".

"Mi pareja y yo tenemos trabajos estables y bien remunerados, y familias que nos apoyan en el cuidado de nuestra beba; pero hay muchas mujeres que no tienen nada de eso que debería garantizar el Estado, y así como la legalización del Aborto se parió en la calle, con esto también tiene que pasar lo mismo", agregó.

También, la agrupación Madres de Víctimas de Trata utilizó la consigna "los prostíbulos son terrorismo de estado", mientras que también se mostró una bandera con imágenes de mujeres víctimas de trata de personas.

María López, una de las mujeres de esta asociación, busca a su hija Ailén desde hace 10 años: "Estos 10 años representan una lucha constante en donde lamentablemente no somos escuchadas por la justicia por varios factores tanto judiciales como políticos. Nosotras luchamos para que ninguna piba más sea víctima de la prostitución".