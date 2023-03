Zaira Nara despejó dudas sobre su relación con Sebastián Yatra y fue contundente.

A través de un tuit, Zaira retrucó al periodista Jordi Martin que aseguró en Intrusos que hubo un acercamiento entre ellos. "Yatra estuvo con Wanda y Zaira en un carnaval. He hablado con una familiar de Aitana (novia de Yatra) y me dice que a raíz del carnaval, de una noche que se bañaron de madrugada en una playa, Aitana le dijo a Yatra 'eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho' , a raíz de un acercamiento de Yatra y Zaira", expresaba el español al programa argentino.

Sin embargo, Zaira desmintió esta información en su cuenta de Twitter y aclaró lo ocurrido: "Jamás fui a la playa con Yatra!! No digan pavadas! Hubo un grupo que sí fue a filmar un video clip a la madrugada a la playa, y lo compartieron en redes sociales. Yo no fuí, dormía con mi hermana. Gracias".

Yatra, en tanto, también negó lo expresado por Martin y fue irónico. "Wow! Yo que apenas me entero. Qué fácil inventarse las noticias hoy en día", señaló en Twitter.

Los tuits de Zaira Nara y Sebastián Yatra

Zaira Nara tuit El tuit de Zaira Nara. Twitter

Sebastián Yatra tuit Twitter

Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que estaba por arrojarse por un puente

Zaira Nara salvó a un hombre que estaba a punto de arrojarse del Puente Dorrego en Panamericana altura Tomkinson cerca de la medianoche. La modelo venía de una cena junto con una amiga, vieron la situación y se comunicaron con el 911. Luego se bajó a intentar persuadirlo para que desista de su idea.

“Sigo sin poder creerlo. Tuvo un buen final. Pero no puede ser que una persona quiera quitarse la vida porque tiene deudas que no puede pagar ni hoy ni nunca. No puede alguien sentir que su vida no vale la pena al punto de querer quitársela por una razón económica”, publicó la conductora en su cuenta oficial de Twitter.

Se comunicó con el periodista Pablo Montagna y le brindó detalles: “Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre, ella venía concentrada manejando, y yo le digo: ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado’”.

Luego continuó: “Estaba recién arrancando a caminar y estaba llegando a la mitad del puente, colgado del lado de contramano. Por ese carril los autos pasaban por abajo y no lo veían; si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, un auto pasaba y él le caería encima. Teníamos que hacer algo. Entonces dimos la vuelta y lo volvemos a ver ahí. Dimos tres vueltas y fue como que también, con toda la situación como está hoy en día, dos chicas solas en la calle, es como que también hasta te da miedo frenar”.

Finalmente, intervinieron cuando ya la Policía estaba en el lugar y contó que su amiga le dijo al hombre que no se iba a morir, sino se iba a lastimar fuertemente. “Entonces cuando mi amiga le dice eso, levanta la mirada y me dice ‘¿Vos sos Zaira Nara? Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa”.

Por último, contó que llegó al lugar en transporte público. “‘¿Te tomaste un colectivo para venir hasta acá?'. Y le digo: '¿cómo puede ser no se puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte. Pero te digo que no es por acá'”, detalló la modelo y así lentamente el joven se fue acercando a la reja. De esa manera, logró disuadirlo para que no se tire.