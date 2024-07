Yuyito González reveló cómo Javier Milei la invitó al Teatro Colón: "Me llamó"

Yuyito González reveló que no se cruzó a Karina Milei.

“Me llamó él personalmente”, indicó y agregó: “Le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo”. Pero no fue la primera vez que se veían ya que González había estado en la presentación en en Luna Park: “Quedó algo ahí”.

Pero aseguró que, al ser un teatro, no hablaron mucho, por eso estará esperando volver a salir: “Esperaré la próxima invitación”. También reveló que Milei le parece “atractivo”.

Javier Milei Yuyito González Redes sociales

Recordó cuando lo entrevistó en noviembre, previo a la asunción como Presidente. “Me decían que era toquetona, que le decía ‘qué facha’. Se puso un poco colorado, pero fue muy simpático, con mucha alegría”, indicó en TN.

Ante esto, confesó que su corazón está abierto al romance, pero para eso tiene que haber varias previas. Le gustaría “tener la oportunidad de hablar en privado. Me encanta la economía, me gustan los temsa de dinero, de progreso”.

“La parte espiritual, en la fe es fundamental para una relación. Me pasó varias veces que me presentaran a alguien y siempre mi pregunta es ‘este hombre, ¿me aleja de Dios o me acerca a Dios?’ porque es mi valor máximo”, concluyó.