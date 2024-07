Acompañado por Yuyito González, Javier Milei asistió al Teatro Colón

Carmen es una ópera dramática estrenada en 1875, con música de Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela homónima de Prosper Mérimée. La obra que fue a ver Milei al Colón está dirigida por el español Calixto Bieito.

Aplausos y ovación para el Presidente Argentino

Javier Milei celebró el apoyo de Gustavo Cordera: "Se viene el estallido"

El presidente Javier Milei celebró en las redes sociales el respaldo que le brindó a su gestión el excantante de Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, y utilizó una frase emblemática de la banda para compartir el mensaje: "Se viene el estallido".

A través de una publicación en su cuenta personal en X, el mandatario compartió un fragmento de la entrevista que le realizaron al músico de 62 años y destacó la opinión del artista: "Se viene el estallido. Mal día para la progresía que le gusta vivir y hacer caridad con lo ajeno...VLLC !!!".

Mal día para la progresía que le gusta vivir y hacer caridad con lo ajeno...

VLLC !!!

El cantautor, que reside en Uruguay, brindó su visión sobre la situación del país: "Argentina está en un proceso ascendente y va a mejorar, ya encontró su pozo. Eso es lo que siento. Los argentinos somos capaces de dar vuelta cualquier partido. Estamos viviendo una experiencia, estamos aprendiendo y aprender duele. Y ahora estamos decidiendo para donde ir. Detrás de todo eso, veo vida y luz".

Al ser consultado sobre el Gobierno de La Libertad Avanza, el músico realizó una aclaración: "No voto hace 40 años, soy artista, me gusta integrar los mundos, me gusta ver al ser humano que hay atrás, no al personaje". Luego, brindó más conceptos sobre la gestión, en una nota con Radio Mitre: "Soy una persona que cree en la libertad, que para mí es fundamental para desarrollarse. La libertad no es algo lindo, te la tenés que ver con tus imposibilidades. A veces no podés o no llegás. Ahora nos vemos ante una nueva experiencia, ¿cómo va a salir? No lo sé, pero me parece interesante".