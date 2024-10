Karina Milei volvió a cargar contra 'la casta': "Ellos no vienen solo por Javier, vienen por todos nosotros"

La presidenta de La Libertad Avanza instó a la militancia a no quedarse "de brazos cruzados" frente a los "obstáculos" y aseguró que "es hora de que todos nosotros tomemos la antorcha de la libertad y llevemos sus ideas a todo el país".

"Ellos quieren que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no les tenemos miedo", lanzó.

Embed #AHORA: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”



Karina Milei en La Plata pic.twitter.com/lpAEuq4k3n — Thiago Lopez (@ThiagoTendencia) October 11, 2024

Incidentes

Según publicó el diario El Día de La Plata, un grupo de militantes libertarios fue agredido en las inmediaciones del club por personas que no asistieron al acto, por lo que debió reforzarse la seguridad en el lugar.

Algunos vehículos particulares que estaban estacionados en las adyacencias del COPARA fueron vandalizados con inscripciones en aerosol que decían: "Fuera LLA".

Fuera LLA La Plata

Inclusive, en redes sociales circularon algunos videos en los que se puede ver a un grupo de vecinos platenses cantar: "Karina, ingrata, fuera de La Plata".