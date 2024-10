Yuyito González fue tentada para sumarse al Cantando: cuál fue su contundente respuesta

"Yuyito está a un paso de firmar su contrato para formar parte del VAR", informó Guido Zaffora en la edición de este viernes de América Noticias y agregó: "Ella está con muchas ganas porque su hija está cantando ahí y le está yendo muy bien".

Cantando 2024 Captura América TV

Sin embargo, la posibilidad de que esto se concrete duró pocas horas ya que la propia Yuyito salió a hablar y explicó los motivos que la alejan actualmente del programa.

“No me sumo al Cantando, para nada. La verdad que no me es posible. Me habían hablado de la posibilidad de ir al VAR pero la verdad es que no porque yo hago mi programa muy temprano y no me dan los tiempos”, sostuvo en diálogo con Primicias Ya.

Finalmente, de manera contundente, despejó toda duda respecto a su decisión: “Tengo muchas actividades en este momento y no me es posible estar”.

Florencia Peña se cansó de las críticas por su conducción en el Cantando 2024

Florencia Peña tiene el rol protagónico de la conducción del Cantando 2024, en América, por primera vez en su carrera, y desde su debut, el 23 de septiembre pasado, tuvo que escuchar muchas críticas. Fiel a su estilo directo y sincero apuntó: "Soy la primera mujer sola que conduce un formato de Tinelli".

La mediática asumió el lugar que ocupó Marcelo Tinelli, hasta esta sexta edición del certamen de canto de famosos, y defendió su performance en los medios: "Cuando Marcelo (Tinelli) me llamó, enseguida me gustó la propuesta porque yo voy a todos los lugares donde pueda aprender, donde pueda mostrar una faceta mía”.