Benito Fernández reveló detalles sobre su salud mental: "No hay que tener prejuicios"

Benito Fernández habló sobre el problema de salud mental que sufrió este año, por una depresión causada por temas laborales. El participante del Cantando 2024 en América TV aseguró: " No hay que tener prejuicios con las enfermedades mentales".

Fernández se vio envuelto en las denuncias públicas de supuestos despidos de sus empleados, mientras él alegó que se trató de una renovación de la marca de ropa. Debido al estrés tuvo que ser internado. "Este señor hace un mes estaba internado en una clínica psiquiátrica y hoy está acá de pie cantando, eso para mí es todo", remarcó.

Visiblemente quebrado aseguró lo valioso que fueron sus afectos y la ayuda profesional: "Primero buscar ayuda en la gente, cosa que yo no hice porque mi padre se suicido cuando yo tenía 30 años, mi madre murió hace 6 años, mi hermano hace 2, y no tengo a nadie al costado ni arriba", dijo Fernández.

Fernández se lució junto a Evelyn Basile con el tema A quién le importa. Reconoció que llegó a la pista "con miedo" y que la producción insistió para tenerlo: "Son intensos, puse una condición de saber quién estaba en la conducción. Para mi eso era muy importante. No canto, así que si no tengo onda con quien conduce no podría", dijo con un guiño a la conductora.