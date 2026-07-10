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La mega estrella de Telefe que quieren en MasterChef Celebrity

El canal hará el esfuerzo de contratar a una actriz figura que podría hacer su regreso a la pantalla chica luego de varios años.

¿Quién se suma a Telefe?

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Telefe

Desde Telefe apuestan todos cañones a MasterChef Celebrity luego de que Gran Hermano no haya cumplido con las expectativas. Por ese motivo, pretenden a una mega figura de la televisión para poder sumarse y restaría la confirmación oficial. ¿De quién se trata?

El músico presenta su nuevo trabajo después de años de alejamiento de los escenarios.
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Los confirmados son la mamá de Wanda Nara Nora Colosimo, L-Gante, la actriz Débora Nashimoto -pareja de Esteban Lamothe-, Diego Topa y Lizy Tagliani.

Pero a la figura que quiere buscar es Araceli González. La actriz que fue figura de la televisión y está alejada de los medios. Nico Peralta contó en SQP que "Araceli estaba negociando con el canal de streaming Olga para reemplazar a Paula Chaves en la conducción de su programa ya que Paula se despidió, pero no hubo arreglo económico. El número que le ofrecieron está muy por debajo de las pretensiones de Araceli y no hubo arreglo".

"Pero la buena noticia es que la convocaron para ser una de las participantes de Mastechef Celebrity en Telefe. El canal está muy interesado en tenerla a Araceli, el llamado existió y ella aun no dio una respuesta. De aceptar, sería su gran regreso a la televisión y la posibilidad de que la descubra una nueva generación que no la vio en sus novelas", concluyó.

Tras la salida de Andrea del Boca, las encuestas revelaron quién se va de Gran Hermano próximamente

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una dura e inesperada baja tras la salida de Andrea del Boca. La reconocida actriz debió abandonar la competencia de manera definitiva a raíz de una situación de urgencia vinculada a la salud de su madre. La delicada situación familiar fue transmitida a la producción por su hija, Anna, quien solicitó expresamente que llamaran a la artista al confesionario para comunicarle el panorama, lo que derivó en la inmediata renuncia de la participante.

Apenas se concretó la partida, el resto de los hermanitos tuvo que regresar al confesionario para llevar a cabo una nueva e intensa ronda de nominaciones. Los votos de los convivientes, sumados a las estrategias y modificaciones de último momento realizadas por Juanicar en su rol de líder de la semana, terminaron de configurar una de las placas de nominados más masivas y complejas de lo que va de la temporada.

De acuerdo con los datos publicados en la encuesta de Fefe, Manuel Ibero se posiciona como el principal candidato a abandonar la casa más famosa del país el próximo lunes 13 de julio, acumulando un aplastante 59,7% de los votos negativos. El jugador parece estar pagando muy caro sus recientes polémicas dentro del juego, lo que provocó una fuerte reacción de los televidentes. Bastante más rezagadas en este sondeo aparecen Luana, con el 19,1%, y Sol, que cosecha un 15% de los clics para ser eliminada.

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