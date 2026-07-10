Una famosa argentina reconoció una crisis de pareja tras 29 años de matrimonio La celebridad reveló las dificultades que atravesó junto su esposo durante casi tres décadas de vida en común y explicó cómo lograron sostener el vínculo. Agregar C5N en









Pasaron casi tres décadas juntos y ahora surgieron detalles inesperados. Imagen generada con IA.

El cocinera y conductora Maru Botana sorprendió al hablar con absoluta franqueza sobre uno de los aspectos más íntimos de su vida personal y reconoció que, a lo largo de sus 29 años de matrimonio con Bernardo Solá, atravesó distintas crisis de pareja. La reconocida cocinera y empresaria realizó las declaraciones durante su participación en el ciclo Más Minas que Mamás, donde repasó cómo logró sostener una relación de casi tres décadas pese a las dificultades cotidianas.

Lejos de idealizar su historia de amor, Botana admitió que la convivencia nunca fue sencilla debido a la dinámica familiar que construyeron desde el comienzo. "No es fácil mantener una pareja 29 años, porque las crisis las tenés siempre", aseguró, aunque inmediatamente destacó que la distancia impuesta por el trabajo rural de su esposo terminó siendo un factor que, paradójicamente, fortaleció el vínculo.

Uno de los pasajes que más repercusión generó fue cuando recordó cómo fue el acuerdo que establecieron desde el inicio de la relación. "Formalizamos nuestra pareja y él me dijo: 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida'", recordó. Según explicó, Bernardo Solá le había anticipado que "me voy los martes y vuelvo los viernes", una rutina que se mantuvo prácticamente inalterable durante décadas. La chef afirmó que aceptó esas condiciones desde el primer momento y terminó naturalizando esa organización familiar.

Bernardo Solá y Maru Botana. Las confesiones llegan pocos días después de otra extensa entrevista en la que Maru había definido a Bernardo como un "marido de fin de semana", explicando que la distancia siempre formó parte de su historia juntos. Esa continuidad en su relato refuerza que la separación física por motivos laborales fue una constante desde el noviazgo y no una situación reciente, aunque reconoce que la pareja debió atravesar reiteradas crisis para mantenerse unida.

Los detalles de la crisis de pareja de Maru Botana La declaración más fuerte de la entrevista llegó cuando Maru Botana describió cómo fue la distribución de responsabilidades dentro del matrimonio. "Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo y aparte no fue gamba a la noche, nada", expresó sin rodeos. Sin embargo, aclaró que nunca vivió esa situación como un reclamo permanente porque, según explicó, "lo re naturalicé desde el momento cero", dejando en claro que conocía las prioridades laborales de su esposo desde antes de casarse.