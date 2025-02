Yanina Latorre reveló cómo se tenían agendados la China Suárez e Icardi para que Wanda Nara no los descubra

Luego de revelarlo comenzaron a reír, a lo que Ángel de Brito respondió: “Qué fijación que tiene con la leche, la hamburguesa y la Oreo”. En referencia a los chats de Wanda con Icardi en los que el jugador hace alusión a temas privados y cita estas comidas.

Cabe destacar que, luego de evitar que los descubran, la China le decía en chats privados a Wanda, los cuales también infiltró Yanina, que no sabía que estaba en pareja aún. “Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras. Te vuelvo a pedir perdón. Yo no sabía que estaba loco”.

Pero las conversaciones parecían ir en buenos términos, por lo que Suárez aconsejó a Wanda: “Mirá, te hablo como si fuera una conocida, una X. Sin haber estado en el medio de nada. Si pelean, hablen, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y él te lo está demostrando”.

Y agrega: “A mí me vino. Él estaba con fiebre y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada. Y él tampoco. No lo digo para nada. Solo para que sepas como fue todo”. Sin embargo, todo terminó en una relación amorosa.