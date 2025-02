Gonzalo Heredia contó toda la verdad sobre su relación con la China Suárez: "Estoy re caliente"

Aunque los rumores ya habían circulado en 2019 cuando Suárez, Heredia e incluso Benjamín Vicuña protagonizaban la novela de El Trece, en varias ocasiones el actor salió a desmentirlos.

Gonzalo Heredia y China Suárez

Luego del mensaje de Latorre, Heredia eligió responderle mediante una comunicación telefónica con Ángel de Brito en su programa de streaming. “Me llama Gonzalo y me dice ‘La verdad que estoy recaliente porque siempre quedó involucrado en esta cosa con la China Suárez’”, reveló el conductor.

Además, contó que le dio consejos para manejarse ante este escándalo: “Si alimentas la novela como la están alimentando los protagonistas, te subís a un quilombo que no termina más. En dos días estos se tiran un tiro más fuerte y vos desapareces de la historia, queda en la nada”. Además, le sugirió: “Si hablas en el medio del quilombo, te vas a meter en la boca del león”.

“Básicamente, lo que me dijo Gonzalo Heredia con respecto a la China Suárez es que no tuvo nada, no tuvo sexo, no tuvo un romance, no pasó nada mientras hacían ATAV, pero que es consciente de los rumores que se generaron y que los aclaró en su momento", añadió el conductor de LAM.

Entonces reveló más detalles del enojo del actor: "Me tengo que comer el garrón cuando el quilombo es de ellos. Yo lo aclaré en su momento, hace tres años. Entiendo la confusión, entiendo los rumores, pero no tengo nada que ver, no pasó absolutamente nada”.