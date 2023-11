Yanina Latorre explotó tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje: "Inútil"

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Yanina Latorre contó que se había tomado un par de días de vacaciones, pero justo coincidió con el balotaje y no fue a votar . Al respecto, escribió: " ¡ Dos días desconectada de todo! Amor, ¿qué se cuenta por acá? ".

Por eso, un usuario le respondió indignado: "Si no votamos, ¡después no podemos no criticar ni putear a los malos gobernantes!". Ante estas palabras, la polémica panelista de LAM no quiso quedarse de brazos cruzados y salió a cruzar el posteo con mucha furia.

Yanina Latorre balotaje 1 Así empezó el conflicto. X (ex Twitter)

Sobre este tema, Yanina Latorre señaló: "Mientras pague mis impuestos... Puedo hacer y decir lo que se me canta. Inútil". Con esto, la mediática se mostró totalmente enfadada con la situación y apuntó fuertemente en contra de este usuario, restándole importancia a ir a votar.

Yanina Latorre balotaje 2 Yanina Latorre fue muy dura con su respuesta. X (ex Twitter)

Ángel De Brito se sacó al aire con Yanina Latorre y la insultó

El conductor de LAM, Ángel De Brito, suele enojarse con sus compañeras porque hablan encima de él o entre ellas mientras intenta cerrar un concepto. Por eso, suele pedir que apaguen los micrófonos en determinado momento y esto generó un pequeño cruce con Yanina Latorre.

En medio de un PNT de una marca de alfajores, al conductor le surgió una duda y con Marcela Feudale intentaban encontrarle solución, fue entonces que Yanina Latorre intervino e intentó explicar una regla ortográfica para que se entienda.