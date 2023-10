Ángel de Brito se sacó al aire con Yanina Latorre y la insultó: "Apáguenle el micrófono"

Sin embargo, Ángel no la dejó y le comunicó que tenía el micrófono cerrado. “Quieren debatir hasta un alfajor. ¡La puta que los parió! ¡Calmense!”, expresó. Mientras tanto, Latorre hablaba, pero sin que el micrófono la tome.

“¡Pará, pará! Abranle el micrófono a esta loca”, indicó De Brito, pero los técnicos no le dieron bola a su pedido. “Estás apagada, nadie te quiere escuchar Yanina. Decí lo que quieras”, cerró en broma.

Ángel de Brito destrozó a Zaira Nara por su renuncia al Bailando 2023: "Es una mentirosa"

La renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023 a través de un tuit sorprendió en el programa y Marcelo Tinelli hizo su descargo respecto a la situación. Pero quien también opinó fue Ángel de Brito y la trató de “mentirosa”, pero no solo por su salida sino porque aseguró que “hizo echar a Coti” del streaming.

Fue entonces que Yanina Latorre contó nueva información: "Ella pidió la cabeza de tres personas. Es feo que le digan lo de los pitos, pero es una chica que va a trabajar y pide condiciones que es sin dejar laburo a la gente. Pidió que no fuera Barbasola, que no fuera Paula Chaves y ahora, a Coti. Dicen que hay muchas cosas más que pidió que Marcelo todavía no se anima a contar".

Ante esto, Zaira respondió nuevamente por Twitter y aseguró que “Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ porque lo qué pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira. Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras".

Y sin más, De Brito volvió a citar ese tuit y no puso nada más que “Mentirosa”. Pero no fue respondido por la menor de las Nara.