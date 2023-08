“Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Te voy a ser sumamente sincera, había un manoseo, un ‘yo le digo a ella, ella le dice a la otra’. A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm’. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos”, indicó.

ximena vs paula chaves

Capristo está en LAM como angelita invitada y disparó con todo: “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro. Ellos se iban de un asado y le empezaban a sacar el cuero. Yo no me quería ir por ese asunto. Pensaba ’si me voy y me critican, así como critican…’, ¡es un desastre!”.

Yanina Latorre intervino y aseguró que la que criticaba era Paula, no el productor. Pero Ximena no asintió. “No sé. Era en general. Porque si no te juntabas con uno, te juntabas con el otro y el otro criticaba a uno, criticaba al otro. No era amistad, había buena onda. A mí no me gusta eso, yo si te quiero, te banco”, concluyó.

Pedro Alfonso pasó por el quirófano y compartió una transformación importante: lo decidió con Paula Chaves

La modelo Paula Chaves mostró en redes sociales que Pedro Alfonso se sometió a una operación por un motivo en particular: se hizo una vasectomía. “Yo ya puse mucho el cuerpo”, expresó en una historia de Instagram.

Paula Chaves Redes sociales

"El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo y como no queremos más hijos, se hizo vasectomía", expresó acompañada de fotos de felicidad. Se realizó en un quirófano mediante una cirugía que dura solo 30 minutos en algunos casos.