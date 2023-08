Paula Chaves reveló una fuerte crisis de pareja con Pedro Alfonso: "No me gusta que me..."

“Nos conocemos mucho en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos... Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer”, detalló Chaves.

En ese momento, describió cómo surgió el conflicto: “Entonces estamos laburando y él me dice algo sobre una escena y me cae bien. Pero al ser marido y mujer nos conocemos tanto que es complejo”.

“Estuvimos dos semanas sin hablarnos", contó y enseguida se corrigió: "Más, fueron tres semanas". "Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto. Fue una crisis fuerte, pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro”, añadió.

Entonces Lozano le consultó cómo enfrentaron la situación con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. “La careteábamos delante de los chicos, pero se dieron cuenta igual”, recordó.

Finalmente, la conductora de Bake Off explicó cómo superaron el mal momento: “Hablamos mucho, mucho, mucho y el teatro también ayudó. Fue fuerte esta, pero entiendo que son cosas que pasan”.