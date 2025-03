Wilco vuelve a Argentina con un esperado show: dónde será y cómo comprar entradas

En un primer lugar, la preventa con hasta 6 cuotas sin interés fue para clientes del Banco Galicia y se debió haber llevado a cabo desde el jueves 13 de marzo a las 10:00 hs hasta las 23:59 hs de ese mismo día, pero ya se agotaron. La venta general se abrirá el viernes 14 de marzo a las 10:00 hs y será a través del sitio web oficial de Passline (passline.com/eventos/wilco-en-c-art-media?), con el único precio siendo $80 mil por ticket.

Embed - Wilco on Instagram: "From the American South to South America!!!! It's been a while and we look forward to the return! Wilco tickets for Brazil and Chile are on sale now. Uruguay tickets are available tomorrow(Friday). Argentina goeson sale March 14th. May 25—Sao Paulo, Brazil May 28—Montevideo, Uruguay May 30—Buenos Aires, Argentina June 2—Santiago, Chile : wilcoworld.net/shows : @zocastudio"